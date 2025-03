El ascenso de las mujeres en la vida pública no es un acto de bondad de ciertos personajes, sino un acto de justicia social y una respuesta a la lucha histórica de muchas mujeres que, además de sus múltiples labores, decidieron tomar las calles y cada una de las tribunas públicas para exigir no más que los hombres, sino igualdad y equidad.

Esta lucha, por los logros obtenidos, quizá sea hoy en día una de las más fértiles de la historia de la humanidad y, claro, tenía que haber sido gestada por mujeres, cuyo objetivo era hacer entender que todas las mujeres y todos los hombres somos sujetos de los mismos derechos, una utopía al inicio de esta lucha, pero que al día de hoy le ha mostrado a la sociedad que sabemos ser arquitectas del presente y constructoras del futuro y que no hay reto imposible ni meta inalcanzable para nosotras, porque cada mujer está hecha de fuerza, inteligencia y coraje.

Con esos elementos es que muchos movimientos feministas han visto la luz en cada hogar, en cada ciudad y en cada país; su aportación a la humanidad ha sido elemental para fortalecer los derechos humanos que reconoce a mujeres y hombres como seres equivalentes, como sujetos de derechos y de deberes humanos.

Es por ello que el 8 de marzo se proclamó como Día Internacional de la Mujer, pero su origen data de 1910, cuando mujeres de varios países se reunieron en Dinamarca para hacerse visibles y fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres , así impulsar el voto femenino en el mundo.

En mi experiencia, he sido testigo del cambio de una era en donde el machismo que se había normalizado por décadas ha perdido fuerza, al grado de que ahora es más fácil para una mujer hacerse cargo de una empresa, de un puesto directivo, de una alcaldía, de una ciudad o de una nación entera y qué mejor que ejemplificar con la primera Presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes, a 100 días de gobierno, han sido las gobernantas mejor evaluadas de México.

Sin duda, hablamos de un fruto del género femenino que durante décadas, desde las calles o en silencio, ha cambiado la forma de pensar de casi toda la humanidad y a eso me refiero cuando hablo de fertilidad de un movimiento social.

Desde el gobierno puedo sentirme orgullosa de que esta lucha seguirá y no por haber alcanzado un puesto vamos a claudicar en lo que hace décadas muchas mujeres iniciaron y muchas de ellas dieron su vida para que el reconocimiento de nuestros derechos sea una realidad.

Por ello, estoy convencida de que cada trinchera es importante, cada tribuna es fundamental para la protección y reivindicación de la mujer... cada espacio es una oportunidad de demostrar que es más grande la inteligencia y la voluntad que la fuerza física y esa filosofía es lo que nos hace ser cada vez más comprometidas.

Sabemos que falta mucho; por ello, desde el primer día de mi gobierno me di a la tarea de edificar un espacio llamado Casa Violeta para que, con el corazón y la convicción, sea un espacio seguro para quienes han vivido la violencia. No es sólo un lugar de protección, sino un abrazo solidario que acompaña, sana y fortalece.

Aquí, cada mujer encuentra no sólo atención médica, asesoría legal y apoyo sicológico, sino también un espacio donde puede reconstruir su vida con dignidad, porque en Venustiano Carranza la seguridad y empoderamiento de ellas es prioridad no sólo un discurso vacío porque, además, creamos las condiciones para encaminar a cada mujer hacia una autonomía económica y no dependa de nadie, ya que, con independencia y libertad, las mujeres tenemos todo.

En memoria a las mujeres que dieron su vida por nuestros derechos. Alcaldesa de Venustiano Carranza