Este 8M, Día Internacional de la Mujer, para las madres víctimas de feminicidio, "un día de lucha en el que pedimos que se nos respete", dijo Nadia Talina Barrales, madre de Karen Itzel, quien fue asesinada por su pareja en 2022.

Consultada al respecto, dijo que el Poder Judicial debe ser más empático con las víctimas, y que la Fiscalía sustente bien los casos y no se deje en libertad a agresores.

"Yo les pediría a las autoridades que sean más empáticas y sensibles, que hagan su trabajo", dijo.

Lea también Vinculan a porceso a Martha y José por el feminicidio de Karen Itzel

Expresó que las madres no necesitan que se les traiga vuelta y vuelta, para completar las carpetas de investigación.

"No nada más este día debemos ser escuchadas, somos la voz de nuestras hijas, yo no me detendré, no pararé hasta que le haga justicia a minhuja", aseguró.

Nadia comentó que en el país falta mucho para que las fiscalías estén más preparadas para atender la violecia de género.

Un Juez de Control vinculó a proceso a José Luis, por el feminicidio de Karen Itzel, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las investigaciones señalan que José “N” privó de la vida a Karen Itzel, al interior de su vivienda, y después con ayuda de sus papás abandonó el cuerpo en Tláhuac. El hombre trató de engañar a las autoridades reportando que su pareja había desaparecido cuando salió rumbo al IPN a dejar su tesis de titulación.

Actualmente José está bajo dos procesos, uno por desaparición por particulares y el otro por feminicidio, ambos en agravio de Karen Itzel, quien era madre de un menor, el cual presenció el crimen.