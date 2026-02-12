Con motivo del Día del Amor y la Amistad, personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México estará monitoreando de forma constante las mil 471 cámaras de videovigilancia en centros comerciales, para prevenir delitos y tener una atención oportuna ante emergencias.

El C5 informó que los equipos que serán monitoreados se encuentran en 198 centro comerciales de la Ciudad de México.

Asimismo, las cámaras están ubicadas en 544 sitios y cumplen con la cobertura del 93 % de las plazas comerciales capitalinas.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, subrayó el aumento en el sembrado de equipos de videovigilancia en los alrededores de plazas comerciales.

"El número de cámaras incrementó 44 por ciento respecto a 2024 en las inmediaciones de plazas comerciales, lo cual, en fechas de alta afluencia de personas como el 14 de febrero, fortalece la videovigilancia y atención oportuna de emergencias y urgencias".

