Más Información

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

Contingencia ambiental se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México; es la segunda del año

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

"La instrucción es que no salga de la cárcel": Javier Duarte; acusa "tintes políticos" en su nuevo proceso penal

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Javier Duarte se aleja de su libertad; juez le dicta prisión preventiva a exgobernador de Veracruz

Así funciona el "Hoy no circula" este viernes 13 de febrero; continúa contingencia ambiental

Así funciona el "Hoy no circula" este viernes 13 de febrero; continúa contingencia ambiental

Morena lanza campaña de acopio para Cuba; consulta aquí los productos permitidos

Morena lanza campaña de acopio para Cuba; consulta aquí los productos permitidos

Defensa podrá cancelar licencias de portación de armas, determina la Corte; argumenta que es por seguridad pública

Defensa podrá cancelar licencias de portación de armas, determina la Corte; argumenta que es por seguridad pública

Con motivo del , personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano () de la Ciudad de México estará monitoreando de forma constante las mil 471 cámaras de videovigilancia en centros comerciales, para prevenir delitos y tener una atención oportuna ante emergencias.

El C5 informó que los equipos que serán monitoreados se encuentran en 198 centro comerciales de la Ciudad de México.

Lee también:

Asimismo, las cámaras están ubicadas en 544 sitios y cumplen con la cobertura del 93 % de las plazas comerciales capitalinas.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, subrayó el aumento en el sembrado de equipos de videovigilancia en los alrededores de plazas comerciales.

"El número de cámaras incrementó 44 por ciento respecto a 2024 en las inmediaciones de , lo cual, en fechas de alta afluencia de personas como el 14 de febrero, fortalece la videovigilancia y atención oportuna de emergencias y urgencias".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]