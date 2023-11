En un día soleado o después de hacer ejercicio, el cuerpo pide hidratarse, sin embargo, hay bebidas que, en vez de contribuir a esto, simplemente brindan una sensación refrescante que se esfuma después de unos momentos. Si lo que buscas es hidratarte, evita estas bebidas.

Leer también: Qué enfermedades combate la salvia

Refresco

Foto: Ron Lach / Pexels

Gracias a la publicidad, se suele creer que tomarse una gaseosa funcionará para quitar la sed, la realidad es que sucede todo lo contrario. Los refrescos contienen altas cantidades de azúcar, lo que provoca que las células gasten más agua intentando metabolizarla, lo que al final provocaría una mayor deshidratación.

Tan solo un vaso de refresco de aproximadamente 250 ml contiene alrededor de seis cucharaditas de azúcar, lo que además de no quitar la sed, en grandes cantidades puede provocar hasta problemas cardiovasculares. Por otro lado, hay veces que los refrescos contienen aditivos que funcionan como diuréticos lo que finalmente provoca la pérdida de agua.

Café

Foto: Gül Işık / Pexels

Hay muchos mitos alrededor del consumo de café, uno de ellos es que, dada a la cafeína, esta bebida tiene efectos diuréticos, que provocan mayor orina resultando en pérdida de agua. Aunque este dato es cierto, no significa que al beber café nos deshidratemos en seguida, el punto es en beberlo con moderación.

Si, por ejemplo, lo único que has tomado en el día es café y te expones al sol intenso o haces ejercicio, probablemente te sentirás sumamente sediento. Por otro lado, si no sueles tomar café y tomas cantidades un poco elevadas, los efectos diuréticos suelen ser mayores. También, si agregas azúcar a tu café helado, puedes deshidratarte en situaciones extremas. Estas características no se pueden generalizar para todas las personas, las más habituadas suelen tener efectos menores tras tomar café.

Leer también: Si usas estos medicamentos, no tomes café, te explicamos por qué

Cerveza

Foto: ELEVATE / Pexels

Regularmente se piensa en una cerveza para refrescarse en un concierto, en la playa o en una fiesta, la realidad es que no es la mejor idea si lo que se quiere es quitar la sed. Una de las primeras razones es que el alcohol produce un desequilibrio en electrolitos dentro del cuerpo, los cuales tienen una función de evitar que el cuerpo se deshidrate al sudar, vomitar u orinar. Aspectos que, si te excedes con el alcohol, suelen suceder.

Las bebidas alcohólicas son conocidas por sus efectos diuréticos, sin embargo, estos pueden reducirse dependiendo de qué tan rápido metabolicemos el alcohol, por ejemplo, al tomar sin nada en el estómago, el sistema digestivo lo absorbe en seguida, hace que se te suban las copas y el cuerpo intenta eliminarlo a como dé lugar, lo que produce la deshidratación. Pero si tenemos el cuerpo suficientemente alimentado e hidratado antes de beber, estos efectos disminuyen.

Leer también: Qué si y qué no tomar para cuidar los riñones

Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels

En realidad, la mejor manera de quitarse la sed es simplemente tomando agua, este líquido es suficiente para el cuerpo, en condiciones normales pueda rehidratarse, aunque también puedes tomar electrolitos orales o agua gasificada para el efecto de frescura.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters