Si has visitado Oaxaca, si has comido en lugares donde vendan antojitos de México o, incluso, si has pasado cerca del monumento a la revolución en la Ciudad, probablemente hayas tenido un acercamiento a las tlayudas.

Este platillo tiene su origen en San Antonio de la Cal, en los Valles Centrales de Oaxaca, un lugar que se conoce como la Tierra de las Tlayudas. Se trata de una tortilla crujiente, que lleva grasa de cerdo, frijoles, quesillo y en ocasiones verdura como lechuga o col, jitomate y aguacate. Si ya la probaste, ¿sabías que, además de deliciosa es nutritiva? Esto es todo lo que le aporta a tu cuerpo:

Nutrientes de las tlayudas. Foto: Archivo / El Universal

Nutrientes de la tlayuda

De acuerdo al Poder del Consumidor, la tlayuda en su versión original, pues ha habido una serie de modificaciones al salir de San Antonio de la Cal, tiene varios nutrimentos benéficos para nuestra salud, uno de ellos es que es rica en fibra, vitaminas y minerales.

La tortilla debe ser nixtamalizada, por supuesto. De esta manera el maíz se enriquece con calcio y se liberan componentes como la niacina, que mejora el metabolización de las proteínas al ser un tipo de vitamina B que permite convertir el alimento en energía.

Qué decir de los frijoles, estos son bajos en grasas, colesterol, altos en fibra, en carbohidratos de lenta absorción, proteínas y minerales como hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc. Además, contienen vitaminas del grupo B, que favorecen la producción de glóbulos rojos y energizan el cuerpo.

El Poder del consumidor explica que “el jitomate es una buena fuente de fibra, vitamina C y potasio. Su color rojo indica que contiene betacarotenos, una forma de vitamina A que brinda grandes beneficios a la salud, tanto en el sistema digestivo, cardiovascular e inmunológico, como en muchas otras funciones vitales.”

Por su parte, la col es una fuente de fibra bastante buena, pues contiene vitamina A, B y C, azufre, calcio, nitrógeno y yodo. Es un poderoso antioxidante lo que previene picos de colesterol en sangre, la oxidación de las células y problemas cardíacos. Sin mencionar que contiene arginina, un compuesto ideal para combatir resfriados.

El quesillo, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es una gran fuente de proteínas, calcio y vitamina A, D, así como ácidos grasos omega 6 y 3, los cuales ayudan a reducir deficiencias en la visión de adultos mayores, y contribuir al mantenimiento del sistema nervioso central, claro sin excederse en su consumo.

Finalmente, el aguacate contiene un tipo de grasa de origen vegetal, la cual contiene ácidos grasos insaturados que previenen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entre los más populares resaltan el ácido oleico y los ya mencionados omega 6 y 3.

Las tlayudas son ese platillo mexicano que, además de delicioso es completamente nutritivo. Incluso cuando agregas más ingredientes como los nopales que son una gran fuente de fibra, o la cebolla, que ayuda a desinflamar. No lo pienses más y corre por tu tlayuda.

