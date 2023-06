Si bien, el proceso digestivo permite la absorción y transformación de los nutrientes que se encuentran en los alimentos que consumimos, de acuerdo con National institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos y las bebidas se descomponen en sus partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía, y para formar y alimentar las células.

Si padeces algún problema de digestión, primero debes consultar a tu médico, pero si deseas mejorar tu sistema digestivo de manera natural puedes ayudarte con estas infusiones.

Infusión de jengibre

Desde que se comienza a beber, el jengibre estimula en la producción de saliva, reacción que es parte de la digestión. Esta infusión alivia la irritación gastrointestinal debido a los polifenoles que el jengibre contiene. Además, no sólo favorece la digestión, también disminuye la inflamación de intestinos, evita náuseas y vómitos.

Se recomienda beber la infusión de jegibre fresco, aunque la versión deshidratada también aporta los beneficios. Dentro de sus propiedades, también ayuda a eliminar y reducir los gases, así como las cólicos y el reflujo.

Foto: especial

Infusión de boldo

La infusión de boldo es ideal para beber después de comer, pues ayuda con el proceso de digestión. En la medicina tradicional el boldo se usa para reducir la hinchazón abdominal, para tratar molestias provocadas por la gastritis y para eliminar los gases.

El boldo contiene una sustancia llamada boldina, la cual mejora la acción de la bilis, ayudando a la digestión y a procesas de mejor manera las grasas ingeridas.

Con esta infusión podrás evitar la retención de líquidos, por lo que podrás eliminar las toxinas del organismo de manera natural.

Foto: especial

Infusión de hinojo

El hinojo es conocido como un calmante natural para los cólicos estomacales. Reduce la distención abdominal, así como la producción de gases, mientras que estimula el proceso de digestión.

La manera más fácil de preparar infusión de hinojo es con las semillas, las cuales pueden encontrarse fácilmente en mercados o tiendas naturistas. Para una cucharadita de semillas, hierve medio litro de agua y mezclalos. Deja infusionar tapado, cuela y bébela después de comer.

Foto: especial

Infusión de manzanilla

El uso de la infusión de manzanilla se relaciona con diferentes trastornos digestivos, pues protege y repara la membrana gástrica al fomentar la producción de jugos gástricos. Por ello, se recomienda en los casos de indigestión, estreñimiento, cuando se tienen náuseas y vómitos.

La manzanilla no solo tiene buen sabor, también aporta otros beneficios como reducir los cólicos, quitar las náuseas y calmar la pesadez estomacal.

Foto: especial

