A un par de calles de la estación del Metrobús Sonora, el aroma de la barbacoa y de tortillas de harina hechas a mano en la plancha de la taquería San Luisito perfuman una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. Se trata del sazón de unos de los mejores tacos mañaneros, tradicionales de Monterrey, Nuevo León, que llegaron a la capital.

¿Quieres saber de qué se tratan estos tacos regios, cuánto cuestan y a qué saben? En Menú te contamos todo lo que hay que saber sobre esta taquería.

Leer también: Amor a la española (y con mucho pan)

Prueba los auténticos tacos mañaneros en San Luisito Taquería. Foto: cortesía

¿Qué son los tacos mañaneros?

San Luisito es una pequeña taquería sobre Avenida Insurgentes que despacha tacos mañaneros. Fue fundada a inicios de 2024 por Gilos y Güicho, dos apasionados de los tacos que, al viajar de Nuevo León a la CDMX, y no encontrar ningún local que igualara los el sazón de estos taquitos como se hacen en su ciudad de origen, decidieron hacerlos ellos mismos.

En Monterrey se come con tortilla de harina, y más allá de la carne asada, para almorzar hay una serie de guisos que se sirven en taco: "tacos mañaneros". La idea es la misma, una tortilla de harina que envuelve un poco del guisado y acompañada de salsita verde o roja.

Prueba los auténticos tacos mañaneros en San Luisito Taquería. Foto: cortesía

¿Qué pedir en taquería San Luisito?

El menú es corto, ideal para que, de una sentada, pruebes todos los tacos para elegir tu favorito y volver por él. Como una pequeña entrada, están las papitas de galeana, que van hervidas, luego fritas y bañadas con salsa de chile verde, limón y ajonjolí.

Aunque para los tacos, te sugerimos empezar por los sabores más amables al paladar como el de papas con chorizo o el de frijoles cocidos en manteca de cerdo, acompañados de una rebanada de queso asado, que nada le compite a los que llevan carne.

Si quieres empezar a recorrer Monterrey a través de los taquitos mañaneros, sigue con el de cortadillo, un guiso de carne de res con jitomate y verduras, ideal para "aplacar" el hambre; o bien, sigue con el de asado de puerco (también conocido como asado de boda) similar a un mole con chiles secos tatemados.

Prueba los auténticos tacos mañaneros en San Luisito Taquería. Foto: cortesía

Indudablemente, a menos que no comas carne, no puedes decir que visitaste la taquería San Luisito si no probaste el clásico de barbacoa de res: jugosito, untuoso, de gran sabor que perdura en la boca. Otro de los imperdibles es el de chicharrón norteño, que no es ni piel frita ni prensado; es pork belly picada que se fríe en grasa de cerdo, trocitos de carne que son capaces de curar cualquier "cruda".

A estos dos tacos, es conveniente que le tires unas gotitas de salsa. San Luisito tiene dos: una de chile rojo y cacahuate, y otra emulsificadade chile serrano toreado, las dos son cremositas y pican lo suficiente.

Prueba los auténticos tacos mañaneros en San Luisito Taquería. Foto: cortesía

Los postres de San Luisito

Una de las joyas ocultas que tiene esta taquería son sus postres, pues son de gran sabor y buen precio. El primero a destacar son los kequitos de pan de elote, con betún de piloncillo, una especie de mantecadita dulce que es la manera perfecta de equilibrar el paladar después de la taquiza.

Si has probado las glorias, los cremositos dulces típicos de Linares, Nuevo León, te encantará saber que San Luisito tiene su propia forma de prepararlos, las "gloriadillas", una quesadillita de tortillas de harina con queso y un dulce gloria derretido. Es como comer una quesadilla de dulce de leche, casi que quieres chopearla con alguna bebida. Pide una para cerrar tu visita a la taquería con broche de oro.

Leer también: Ruta de antojo: restaurantes para comer en Veracruz

Prueba los auténticos tacos mañaneros en San Luisito Taquería. Foto: cortesía

Una de las cosas que define a San Luisito es el sentimiento austero y amigable que tiene por ser un local a pie de calle. La idea, como la cuenta Gilos es respetar y mantener la esencia de una taquería típica en Monterrey, tal como ellos la recuerdan. Así que si te lanzas a probar estos taquitos, recuerda que es un local pequeño y que posiblemente puedas tener que esperar un poco, aunque el servicio es bastante rápido.

IG: sanluisito_taqueria

Horarios: martes a viernes de 13:00 a 21:00 hrs; sábado de 10:00 a 19:30 hrs. y domingo de 10:00 a 15:00 hrs.

Dirección: Av. Insurgentes Sur 300, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters