¿No sabes a dónde llevar al rey de la casa en su día? Preparamos un recorrido que lo hará querer comerse y beberse hasta la última gota.





PARA COMENZAR EL DÍA

El Cardenal

Un clásico de clásicos. Ni el papá más serio se resistiría a chopear una concha recién horneada en un chocolate espumoso bien caliente. Este restaurante será su favorito si le encanta la comida mexicana tradicional. El pan y la nata son imperdibles, así como los chilaquiles, los huevos revueltos a la cazuela o las enchiladas michoacanas. Tienen un menú especial que cambia cada temporada, así que déjate sorprender.





El desayuno empieza con chocolate caliente y concha con nata.

Dirección: Dakota No. 95, Col. Nápoles

IG: @restaurante_el_cardenal

Fairchild

Desde su apertura, este proyecto se ganó el corazón de los amantes de los brunchs. Tanto es así, que tienen el We Love Brunch, un menú que incluye desayuno completo y tragos ilimitados. Una de sus especialidades son los chilaquiles, que puedes pedir con las salsas tradicionales o con las especiales de la casa: cacahuate, a base de frijol y habanero, o pipián verde. Acompañen lo que pidan con la barra de mimosas o con alguno de los cocteles de autor.

Chilaquiles, de nuestros favoritos para empezar el día.

Dirección: Zacatecas 195, Col. Roma

IG: @fairchild.mx

Rulfo

Ubicado en la planta baja del hotel Hyatt Regency Mexico City, Rulfo es una opción si buscas que tu papá desayune rico en un ambiente casual. En su carta podrás encontrar opciones internacionales clásicas, como el toast de salmón con queso crema fresco o la tabla de quesos servida con mermeladas y pan hecho en casa, y platillos mexicanos como enchiladas potosinas o cecina con chilaquiles, y una buena barra de café para acompañarlos.

Dirección: Campos Elíseos 204, Col. Polanco

IG: @rulfomx

PARA EL PAPÁ FOODIE

Luzine

Y hablando del toque familiar, este nuevo proyecto gastronómico lo tiene a todas luces. Luzine ostenta el título de ser el primer restaurante de Armenia en la ciudad y en él podrán probar una variedad de platillos representativos de ese país, pero con un toque casero. Algunos de los platos que no debes dejar pasar son el hummus, el queso armenio que preparan con pimientos, los tacos de taboule, las pizzas al estilo armenio, las brochetas a la parrilla y las dolmas (hojas de parra rellenas de carne).

Dirección: Loma de la Palma 1813, Col. Lomas de Vista Hermosa

IG: @luzinemx

Parole

Si lo que le gusta a papá es la comida mediterránea, este lugar le encantará. La carta ofrece un recorrido por las diferentes regiones de Italia y en la mesa no faltarán el buen pan, el aceite de oliva y el balsámico, que acompañan platillos clásicos como la burrata, pastas caseras o el risotto de hongos porcini con aceite de trufa. La carbonara preparada frente al comensal en una pieza de queso granna padano es un must. Cuenta con DJ y happenings de artistas en vivo que le dan un plus a la experiencia.

Dirección: Emilio Castelar 163, col. Polanco

IG: @parolepolanco

Somsaa

Para los papás con ganas de tener un festejo con toque asiático, este proyecto de la chef Somsri Raksamran los apapachará. La hermosa casona donde se encuentra está concebida para ser un wine & tea room con una carta de alimentos pequeña, pero con sabores contundentes. Podrás probar ostras y caviar, baos de foie gras con yolk de pato curado, samplers de dumplings, pato a la naranja, pollo frito, lo mein y noodles con curry de leche de coco y camarones. Acaban de lanzar un menú de siete tiempos llamado Yum Cha para el brunch dominical que puedes acompañar con una variedad de tés.









Leer más: Prepara pollo a la cazuelallo a la cazuela





Dirección: Orizaba 219, Col. Roma

IG: @somsaamx

EL LADO DULCE DEL DÍA

Boca

Para Roberto Gutiérrez, chef de este lugar especializado en lo dulce, “el postre va primero” y también para festejar. Con motivo del Día del Padre, se alió con tequila Tres Generaciones para crear una edición especial inspirada en la perseverancia, un valor fundamental en el camino de ser padre. A la vista, resalta la textura martillada, que semeja el de la botella, y al probarlo predomina el sabor del haba Tonka, los cítricos y el chocolate 56% cacao. A este postre contemporáneo y elegante, lo acompaña una colección especial de bombonería.

Dirección: Puebla 266, Col. Roma Norte

IG: @bocarestaurantedepostres

María Fortunata

La chef Marisol Martínez preparó dos opciones para celebrar al rey de la casa: una serie de cake box (para dos personas) con diferentes cartoons de papás, así como un kit especial que incluye una cake box, 6 galletas Oh’s y una botella de Corajito Clásico. Además de los sabores tradicionales con los que cuentan (chocolate trufa solo o con frambuesa, confetti cake, avellanas, maracuyá, red velvet/ frutos rojos y manzana con caramelo), en esta ocasión lanzaron el sabor especial de Carajillo para las cajas. Pídelo con anticipación porque es hasta agotar existencias.

Dirección: Torres Adalid 1212, col. Narvarte

IG: @mafortunata

Cardin

Si buscas un pastel original para papá, el chef Ricardo González y su equipo sabrán cómo hacerlo. Además de las especialidades, como las galletas decoradas, la panadería artesanal de diferentes regiones del país y los típicos gansitos de chocolate o red velvet, podrás consentirlo con algún pastel personalizado decorado con fondant, betún, combinado o naked. Recuerda pedirlo con anticipación.

Dirección: Orizaba 219 col. Roma Nte.

IG: @cardinpasteleria

PARA SOLO ECHAR UN TRAGO

Ostería 109

Propiamente es un restaurante de cocina de mar y brasa, pero su diseño interior cómodo y relajado invita no solo a comer, sino a pasar el rato tomando alguno de los tragos de la casa o una buena copa de vino. Si a tu papá le gustan los clásicos, le encantarán los Manhantan, Dirty Martini, Negronis o Naked & Famous, y seguro se sorprenderá con la coctelería de autor, como el Piel Canela, hecho con jamaica especiada, jengibre y óleo de limón.

Dirección: Nuevo León 109, Col. Condesa

IG: @osteria109

Bijou Drinkery Room

Ya sabemos que los speakeasy están al alza y este nuevo proyecto pinta para convertirse en uno de los favoritos por su propuesta innovadora. El ambiente íntimo y acogedor (como se esperaría de un speakeasy) le encantará a papá, así como los tragos de autor que tienen para los visitantes. No se vayan sin probar uno de los cocteles insignia de la casa… Piñata, hecho con mezcal, piña y espuma de cilantro.

Dirección: Sonora 189 -B, Col. Hipódromo

IG: @bijou_drinkeryroom

Café de Nadie

Música, tragos y comida… esto y más es lo que encontrarán en esta “cafetería” en la que una colección de viniles, que van del jazz hasta lacumbia, son parte de la atmósfera. El lugar se presta para largas charlas, mientras disfrutas alguno de los “Cocteles de nadie”, de los cuales recomendamos el Solín, con tequila, sake, té lapsang y piña; o los clásicos, como el Martini perfecto con ginebra, carpano rosso y dry.

Dirección: Chihuahua 135, Col. Roma

IG: @cafe.denadie

