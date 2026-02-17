El Año Nuevo Chino 2026, también conocido como Festival de la Primavera, es mucho más que fuegos artificiales y desfiles: es una celebración donde la gastronomía tradicional china se convierte en el lenguaje principal para desear prosperidad, salud y abundancia.

De acuerdo con el sitio especializado Astrala, esta festividad marca el inicio del calendario lunar y se celebra durante más de dos semanas, siendo la cena de víspera el momento más importante para reunir a la familia alrededor de platillos cargados de simbolismo y en Menú te compartimos algunas de nuestras recomendaciones para celebrarlo en CDMX.

¿Qué se come durante el Año Nuevo Chino?

Hablar de comida para el Año Nuevo Chino es hablar de significado. Los dumplings (jiǎozi), según explica Chinatown London, representan riqueza por su forma similar a antiguos lingotes de oro, mientras que el pescado entero simboliza abundancia, ya que la palabra yú suena igual que “excedente” en mandarín. Esta tradición de servir el pescado completo, y dejar una parte sin terminar, refuerza el deseo de prosperidad continua durante todo el año.

Por su parte, la plataforma gastronómica Omnivore’s Cookbook destaca que las recetas tradicionales de estas fechas, como los fideos largos de la longevidad o el niángāo (pastel de arroz glutinoso), no solo conservan técnicas ancestrales, sino que mantienen vivos los deseos de larga vida y crecimiento personal. El juego fonético del niángāo, asociado con “ascender año tras año”, es un ejemplo claro de cómo el lenguaje y la cocina se entrelazan en la cultura china.

Además, Discover Hong Kong subraya que frutas como mandarinas y naranjas forman parte esencial de los llamados “lucky eats”, ya que su color dorado y su pronunciación evocan buena fortuna y éxito. Esta simbología también es respaldada por instituciones culturales como el Lam Museum of Anthropology (Wake Forest University), que explica en su apartado educativo que la historia del Año Nuevo Chino está profundamente ligada a rituales domésticos donde la comida funciona como ofrenda y augurio.

Finalmente, el National Museum of Asian Art del Smithsonian resalta que el Año Nuevo Lunar es una celebración viva que conecta tradición, comunidad y herencia cultural a través de expresiones como la cocina festiva.

¿Dónde comer para celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX?

La gastronomía del Año Nuevo Chino no solo llena la mesa de sabores intensos y técnicas milenarias: convierte cada platillo en un deseo comestible de prosperidad, unión y nuevos comienzos. Si estás buscando dónde celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX, estos restaurantes ofrecen experiencias especiales que combinan tradición, simbolismo y propuestas contemporáneas.

Somsaa

Para celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX, Somsaa transporta el espíritu de Yaowarat, el barrio chino de Bangkok, con una experiencia gastronómica especial por el Año del Caballo. Se trata de un banquete de lujo que fusiona la herencia tailandesa-china con una estética pop contemporánea, diseñado para atraer fortuna y prosperidad. La cena se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero, con cinco turnos disponibles desde la 1:00 PM, a un precio de $1,100 MXN por persona, con reservaciones exclusivas vía TOCK (@exploretock).

Como parte de la celebración, presentan una edición limitada de mooncakes disponibles del 10 al 28 de febrero. La colección incluye sabores como taro, matcha, pink milky, camote y la Somsaa Mooncake, especialidad de la casa. Pueden disfrutarse individualmente en restaurante o adquirirse en su emblemática caja roja a partir de cinco piezas. Unidades limitadas por día.

Dirección: C. Orizaba 219, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

Ladyboy MX

Ladyboy MX es un restaurante y bar de inspiración asiática que destaca por sus sabores vibrantes y su energía contemporánea. Su propuesta mezcla influencias del sudeste asiático (como Tailandia, Vietnam y Japón) en platillos creativos y una coctelería atrevida, ideal para quienes buscan celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX con un enfoque moderno y dinámico.

Durante la temporada festiva, ofrece opciones para compartir con ingredientes frescos y técnicas reinterpretadas con toques mexicanos. Su carta de bebidas, con infusiones y perfiles florales, complementa la experiencia para disfrutar el Año Nuevo Lunar en un ambiente lleno de estilo.

Dirección: Durango 140, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Kaito Del Valle

Kaito Del Valle celebra la cocina japonesa contemporánea con ingredientes de temporada y técnica precisa. Su menú incluye sushi, nigiris y preparaciones que destacan por equilibrio, frescura y cuidado estético, posicionándolo como una opción ideal para quienes buscan experiencias asiáticas refinadas en CDMX.

Su atmósfera elegante y sobria lo convierte en un gran escenario para una comida especial durante el Año Nuevo Chino. La propuesta respeta el espíritu clásico japonés mientras incorpora toques actuales, ofreciendo una experiencia cuidada y sofisticada.

Dirección: Hamburgo 70B, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Chow Chow House

Chow Chow House presenta una carta de cócteles inspirada en los 12 animales del horóscopo chino. Cada trago evoca la personalidad y energía de un signo, creando una experiencia sensorial completa. El menú equilibra seis perfiles Yin (sutiles y minimalistas) y seis Yang (intensos y expresivos), logrando contraste entre ingredientes asiáticos y destilados mexicanos fermentados artesanalmente.

Ingredientes como hoja de lima kaffir, nori o mangostán dialogan con sabores locales como charanda o pox, en una propuesta que combina tradición y modernidad. Una opción ideal para celebrar el Año Nuevo Chino desde la coctelería.

Dirección: Av Chapultepec 403, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Asian Bay

Ubicado en la Condesa, Asian Bay es una parada clave para disfrutar auténtica gastronomía china en CDMX. Para la temporada ofrece un menú especial con dumplings de cerdo y kimchi, rollitos primavera, chamberete Sichuan, pato en salsa de ciruela y camarones a la naranja. El postre estrella es un bao en forma de caballo, símbolo del ciclo lunar 2026.

Su propuesta combina tradición y actualidad, con un menú que abarca desde dim sum hasta especialidades regionales de Sichuan y Cantón, ideal para celebrar con platos cargados de significado.

Dirección: Av. Tamaulipas 95, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX

Makan

Makan es un bistró asiático contemporáneo que explora sabores del sudeste asiático con influencias de Singapur y China. Los chefs Maryann Yong y Mario Malváez fusionan técnicas tradicionales con ingredientes mexicanos de calidad, creando un menú que incluye arroz frito, curry laksa con camarón y coco, pato rostizado y opciones para compartir.

Su ambiente cálido y cocina abierta lo convierten en una excelente opción para celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX desde una perspectiva distinta y contemporánea.

Dirección: Emilio Dondé 68B, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

Pho Mama San

Pho Mama San es un referente de comida vietnamita en Roma Norte, ideal para quienes buscan una experiencia reconfortante dentro de su ruta gastronómica asiática. Se especializa en pho tradicional, pho bo tai y pho ga, con caldos profundos y hierbas frescas, además de versiones creativas como el “Mama San” con leche de coco y curry rojo.

Su atmósfera casual y cocina abierta lo convierten en un espacio accesible y auténtico para disfrutar sabores del sudeste asiático durante la temporada festiva.

Dirección: Zacatecas 236, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

SSAM Santa Fe

SSAM Santa Fe ofrece cocina coreana contemporánea con un enfoque moderno y social. Su menú está diseñado para compartir, con platillos que resaltan sabores fermentados, marinados y especiados característicos de Corea.

El ambiente dinámico y su propuesta vibrante lo posicionan como una opción atractiva para celebrar el Año Nuevo Chino desde una perspectiva asiática más amplia dentro de CDMX.

Dirección: 9P6F+7VP, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, CDMX

Bao Bao MX

Bao Bao MX celebra el Año Nuevo Lunar del Caballo de Fuego 2026 con su tradicional menú de buenos deseos. Inspirado en la energía y vitalidad del caballo, presenta platillos y bebidas especiales pensados para compartir y atraer prosperidad y abundancia.

Los especiales estarán disponibles del 18 de febrero al 2 de marzo, hasta agotar existencias diarias. Puede disfrutarse por platillo, bebida especial o menú completo para compartir (a partir de 4 personas), ideal para festejar en grupo.

Dirección: Guanajuato 202, Roma Nte., Cuauhtémoc, CDMX

