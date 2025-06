Se dice, como parte del mito que lo envuelve, que Anthony Bourdain siempre tenía hambre. Pero no solo de comida: también de intensidad, de relatos y de encuentros humanos. Buscaba el plato más auténtico, el sabor más profundo, ese bocado sencillo que contara una historia.

Chef de formación, cronista por vocación y figura televisiva por accidente feliz, Bourdain convirtió la cocina en una forma de mirar el mundo. Su estilo directo, su ironía y su sensibilidad lo convirtieron en una figura inolvidable, dentro y fuera de la cocina.

Hoy en Menú, te contamos quién fue este chef, escritor y figura de televisión que transformó la forma en la que entendemos la gastronomía

Anthony Bourdain en Toronto participando en Green Room Series, un evento que refleja su influencia en la cocina y la televisión. Crédito: Instagram oficial @ anthonybourdain (1 de noviembre del 2016)

De la cocina a la pantalla: el chef que transformó los viajes en experiencias culinarias

El 8 de junio de 2018, los titulares de los medios más importantes de Estados Unidos y del mundo se vieron inundados por la noticia del lamentable deceso de una estrella no solo de la televisión, sino también de la cocina. A los sesenta y un años, el chef y cronista gastronómico Anthony Bourdain había dejado un legado que sería recordado por millones de televidentes.

En la nota publicada por el prestigioso periódico The New Yorker el mismo día de su fallecimiento, se destacó que Bourdain gozaba de una gran aprobación del público.

“Su programa atraía a millones de espectadores, sus libros conseguían millones de lectores”, aseguró el medio, que no lo comparaba con un actor o músico distante y glamoroso, sino con un “tío genial” que, después de unas cervezas, salió del bar y terminó frente a las cámaras de televisión… y decidió quedarse.

Anthony Bourdain revolucionó la gastronomía al combinar viajes, cultura y cocina en su trabajo televisivo y literario. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (6 de mayo de 2016)

Por su parte, su libro Kitchen Confidential consolidó a Bourdain como uno de los "chicos malos" de la cultura gastronómica. Aprovechando el éxito del texto, lanzó a inicios de los años 2000 el programa televisivo A Cook 's Tour, como explica su biografía en el sitio especializado Britannica.

Con un tono humorístico, su enfoque en la gastronomía local y en las expresiones culturales poco convencionales lo llevó a crear programas como Anthony Bourdain: Sin Reservas (2005-2012), The Layover (2011-2013), y la aclamada y ganadora del Emmy, Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013). También tuvo apariciones en otros formatos, como juez en el popular programa The Taste.

Sin embargo, su popularidad no se debía sólo a ser una figura televisiva recurrente, al punto de aparecer incluso en The Simpsons. Anthony Bourdain también sería recordado por su sensibilidad humana y su capacidad para narrar el mundo a través de la comida, como un auténtico cronista gastronómico.

El chef Anthony Bourdain fue un pionero en contar historias humanas a través de la comida y la exploración cultural. Crédito: Instagram oficial @anthonybourdain (6 de junio de 2016)

De la sensibilidad gastronómica a la empatía humana

Anthony Bourdain, explica el sitio Britannica, comenzó a incursionar en la escritura desde temprana edad, mientras aún trabajaba como chef. Esto dio lugar a dos novelas policiacas: Bone in the Throat (1995) y Gone Bamboo (1997).

Sin embargo, su primer acercamiento como cronista gastronómico llegaría hasta 1999, con un artículo publicado en The New Yorker titulado “Don’t Eat Before Reading This” (No coma antes de leer esto), una mirada sin filtros al mundo de la restauración. El texto causó tal impacto que, en el año 2000, se convirtió en el libro superventas Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly.

Con el paso del tiempo, llegaron otros éxitos editoriales como A Cook’s Tour (2001), The Nasty Bits (2006), Medium Raw (2010), un análisis de su vida tras Kitchen Confidential, y Appetites (2016), una mezcla de recetas y reflexiones. Pero su legado no se quedaría solo en la cocina.

Conocido por su estilo auténtico y directo, Anthony Bourdain dejó un legado imborrable en la cocina y la televisión mundial. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (13 de julio de 2016)

Aunque el mito popular sostiene que siempre estaba en busca del platillo más intenso, más “auténtico” y llamativo para hacer buena televisión, Laurie Woolever, asistente y colaboradora de Anthony durante más de una década, afirmó en la revista Food & Wine que Bourdain también se maravillaba con lo sencillo.

En una de sus crónicas, Woolever relata que, durante un viaje a Japón, Tony, como ella le llamaba, quedó fascinado con una máquina expendedora típicamente japonesa, llena de docenas de variedades de café enlatado, tanto frío como caliente. Y aunque para ella el sabor podía parecer “metálico y espeluznante”, para Bourdain, valía completamente la pena.

En sus últimos años, Bourdain quedó grabado en la memoria colectiva como una figura que defendía las conexiones humanas. Como lo señala Teen Vogue, con frecuencia alzaba la voz contra el racismo en la industria culinaria, y utilizaba sus viajes para visibilizar y combatir la xenofobia.

En una entrevista de 2016, incluso cuestionó abiertamente la persistencia del racismo en las cocinas profesionales.

Anthony Bourdain inspiró a millones al mostrar la diversidad gastronómica y las conexiones humanas detrás de cada plato. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (22 de mayo de 2015)

En 2014, también Anthony Bourdain abordó la hipocresía en la relación entre Estados Unidos y México. “A pesar de nuestra actitud ridículamente hipócrita hacia la inmigración, exigimos que los mexicanos cocinen un gran porcentaje de la comida que consumimos, cultivando además los ingredientes necesarios para prepararla”, dijo entonces, criticando las precarias condiciones laborales de los migrantes.

Bourdain también fue un defensor abierto del movimiento #MeToo, de los derechos LGBTQ+ y de la empatía cultural. Según Teen Vogue, Abed Ayoub, director legal del Comité Antidiscriminación Árabe-American, destacó su sensibilidad política: “su trabajo en Palestina y su amor por el Líbano son solo dos ejemplos de su carácter”.

Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida de forma trágica el 8 de junio de 2018.

Más que un chef, Anthony Bourdain fue un cronista cultural que transformó la forma de entender la comida y el mundo. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (2 de junio de 2018)

Un final amargo para la historia del chef Anthony Bourdain

El sitio oficial de la American National Biography (ANB) relata que Anthony Bourdain nació en la ciudad de Nueva York el 25 de junio de 1956. Fue el mayor de dos hijos de Pierre Bourdain, cuyo padre había emigrado de Francia, y Gladys Bourdain, quien creció en una familia judía estadounidense de clase media en el Bronx.

Consiguió su primer trabajo como lavaplatos en Flagship, un restaurante de mariscos. Según su biografía, Bourdain idealizaba a los cocineros como piratas modernos y, con la intención de unirse a esa "tribu", abandonó su instituto anterior y se matriculó en el cercano Culinary Institute of America, donde se graduó en 1978. En 1985 se casó con Nancy Putkoski, su novia desde la secundaria.

Con el paso del tiempo, su trayectoria profesional evolucionó: de chef ejecutivo en Les Halles, una brasserie francesa en Nueva York, pasó a convertirse en una figura mundial de la televisión y la gastronomía.

Criado en el Bronx, Anthony Bourdain descubrió temprano su fascinación por la diversidad cultural y culinaria. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (21 de junio de 2015)

Su enfoque inicial destacaba por su osadía culinaria: comió el corazón palpitante de una cobra en Vietnam, sopa de pene de toro en Malasia y recto de facóquero en Namibia. Más adelante, su mirada evolucionó hacia exploraciones culturales perspicaces, muchas veces con un tinte político.

Entre sus momentos más recordados, según la ANB, destacan sus reportajes en Libia, Congo y Gaza, donde mostró cómo vivía la gente común en medio de la violencia. En Laos, cenó con un hombre que había perdido un brazo y una pierna debido a explosivos estadounidenses de la Guerra de Vietnam. Posteriormente, en Hanói, compartió sopa de fideos y cerveza con el presidente Barack Obama, en una comida por la que pagaron apenas seis dólares.

Sin embargo, el estrellato televisivo también trajo consecuencias personales. Su popularidad contribuyó al deterioro de su matrimonio con Nancy, del que se divorció antes de casarse nuevamente en 2005 con Ottavia Busia, una mujer que dirigía el restaurante Geisha en Manhattan.

Durante una grabación en Beirut, que fue interrumpida por el estallido de la guerra entre Israel y Líbano, obligando al equipo a evacuar, Bourdain y Busia decidieron tener un hijo.

Una de las imágenes más icónicas de Bourdain: sopa y cerveza con Barack Obama en Vietnam. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (23 de mayo de 2016)

Aunque la ANB señala que Bourdain era un padre cariñoso y juguetón, su matrimonio se resintió debido a sus constantes viajes: pasaba más de 250 días al año fuera, entre grabaciones y giras de conferencias. En 2016 se separó de Busia. Más tarde inició una relación con la actriz y directora italiana Asia Argento.

Tras la declaración pública de Argento en 2017, en la que denunció haber sido violada por el productor Harvey Weinstein, Bourdain se convirtió en un firme defensor del movimiento #MeToo. Sin embargo, en junio de 2018, un tabloide italiano publicó fotografías que vinculan a Argento sentimentalmente con una periodista francesa en Roma.

Con un historial de lucha contra las adicciones, recaídas y episodios de depresión, Bourdain fue encontrado sin vida por el chef francés Éric Ripert, mientras se encontraban en Alsacia, Francia, filmando un nuevo episodio de su programa. La causa de muerte fue suicidio.

El fallecimiento de Anthony Bourdain conmocionó al mundo gastronómico y a sus millones de seguidores. La fachada de su antiguo restaurante Les Halles se convirtió en un santuario improvisado, cubierto por cartas, dibujos, flores y fotografías.

Su trayectoria, su sensibilidad y su forma única de narrar el mundo a través de la comida mantienen vivo su legado, no solo en la memoria de la gastronomía y la televisión estadounidenses, sino también en la del mundo entero.

Anthony Bourdain fue un firme defensor del movimiento #MeToo y los derechos humanos. Créditos: Instagram oficial @anthonybourdain (26 de mayo de 2018)

