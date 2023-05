La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, el cual analizó 46 marcas de refrescos que se venden en México, considerado uno de los países que más consumen bebidas azucaradas. Aquí te decimos qué contienen según la Profeco.

El refresco se ha convertido en una de las bebidas favoritas en México a la hora de acompañar la gran variedad de platillos en las mesas de los hogares mexicanos, por eso es importante saber de qué están hechos, ya que Florence L. Théodore, del Instituto Nacional de Salud Pública, destacó que: “en promedio, una familia mexicana destina 10 por ciento de sus ingresos totales a la compra de refrescos”, durante la Conferencia “La construcción cultural del consumo de refresco en México”, impartida en la UNAM.

Asimismo, el estudio que llevó a cabo la Profeco consistió en realizar 407 pruebas aplicadas a 46 marcas de refresco vendidas en México, en un periodo que abarca desde el 28 de noviembre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023, publicado en la Revista del Consumidor del mes de mayo de este año.





Imagen: Unsplash.

Si bien el refresco tiene un sabor agradable para el paladar, es necesario saber que es una bebida gasificada que está hecha principalmente de una alta cantidad de azúcar. Sin embargo, el contenido puede diferir del que viene indicado en la etiqueta, por eso la Profeco elabora y aplica estudios de calidad para verificar tanto su contenido como las cantidades.

El objetivo de dicho estudio fue conocer los cambios en la composición de los refrescos respecto a cuánta azúcar contienen, si les agregan edulcorantes no calóricos o cafeína y si cumplan con la norma de etiquetado para bebidas y alimentos envasados.

Cabe destacar que en la última modificación a la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010, publicada en marzo de 2020, se implementó un Sistema de Etiquetado Frontal que tiene la intención de prevenir y controlar la obesidad al permitir que la mayoría de la población pueda identificar fácil y rápido las calorías y los nutrientes cítricos contenidos en bebidas gasificadas, el cual también incorpora dos leyendas precautorias para proteger a las niñas y niños de los efectos adversos por el consumo de edulcorantes y cafeína, de acuerdo con información de la Profeco en la Revista del Consumidor.

Ingredientes de los refresco vendidos en México

Según el estudio realizado por la Profeco, los refrescos que encontramos a la venta en la mayoría de tiendas en México contienen agua natural, gasificada o mineralizada; azúcares (sacarosa), jarabe de alta fructosa, jarabe de azúcar de caña y jugos de frutas. Pueden o no contener cafeína y edulcorantes no calóricos.

Además, contienen aditivos alimentarios como acidulantes, colorantes, saborizantes y conservadores como benzoato y sorbato de sodio. Cabe señalar que algunos refrescos no tienen conservador debido a que están compuestos por fuertes ácidos que hacen que tengan un rango de pH que evita su deterioro por microorganismos.

Imagen: Pexels.

La Profeco señala que es importante diferenciar entre azúcar y azúcares, por eso aclara que la azúcar (sacarosa) se obtiene de la caña o de la remolacha azucarera; mientras que los azúcares son un tipo de carbohidratos que se puede encontrar en las bebidas o añadirse como la fructosa, la glucosa o dextrosa y el jarabe de maíz de alta fructosa.

En cuanto a los edulcorantes no calóricos que contienen algunos refrescos, el aspartame y el acesulfame K son 200 veces más dulces que el azúcar, la estevia es 300, la sucralosa 600 y el ciclamato de sodio es 30 veces más dulce.

De las 46 marcas de refresco que se analizaron en el Laboratorio de la Profeco: 22 tienen azúcares y edulcorante no calóricos, 15 sin calorías, 7 sin edulcorantes no calóricos, 1 bajo en calorías y 1 sin edulcorantes no calóricos pero con cafeína.

Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se reduzca el consumo de azúcares de 50 a 25 gramos al día.

