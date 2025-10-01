La mora azul, según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, no solo es una de las principales exportaciones que México hace a China, sino que también es un fruto rico en vitaminas y la estrella de múltiples recetas tanto dulces como saladas.

te contamos algunos de los beneficios de la mora azul para que consideres agregar este delicioso fruto a tu dieta.

¿Es mora azul o arándano?

¡Son lo mismo! Mora azul y arándano se refieren al mismo fruto. Sin embargo, es común que "mora azul" se use específicamente para el fruto fresco, y que "arándano" se refiera al fruto seco o deshidratado.

Foto: Unsplash.

Su sabor tiende a ser dulce y en ocasiones agrio. Claro que su popularidad, según datos de Healthline, no se debe al sabor sino a sus cualidades. De hecho, la mora azul es considerada una "superfruta".

¿Qué beneficios tiene comer mora azul?

Primero que nada, y la razón por la que es el snack favorito de muchos, la mora azul es baja en calorías. Sin embargo, son unas de las bayas con más nutrientes que existen. De acuerdo con Healthline, cada porción de mora azul (150 g.) aporta:

21.5 g de carbohidratos

84 calorías

13% del consumo diario recomendado de fibra

14% del consumo diario recomendado de vitamina C

24% del consumo diario recomendado de viamina K

Foto: Unsplash.

¡Pero eso no es todo! La mora azul es uno de los frutos con una mayor concentración de antioxidantes que hay, y los antioxidantes protegen tus células de los radicales libres que pueden provocar cáncer.

Comer mora azul también ayuda a regular la presión arterial, lo que reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Incluso mejora la actividad cerebral, mejora la memoria, y previene la diabetes. ¡La mora azul sí es una superfruta!

