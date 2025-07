A través de una conferencia de prensa, el Gobierno del Estado de Puebla, así como las Secretarías de Cultura, Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural de la entidad, declararon oficialmente el inicio de la temporada de Chiles en Nogada 2025.

Esta festividad se llevará a cabo del 02 al 24 de agosto | Foto: Gobierno del Estado

Un platillo que sabe a México

Provenientes del Estado de Puebla, en el presidium oficial, llevado a cabo en la Ciudad de México, se reunieron Alejandro Armenta, Gobernador del Estado; Víctor Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo; Ana Laura Altamirano, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; Alexa Heredia, representante de Puebla en la CDMX; Natalie Hoyos, directora de SICOM Puebla; Hilda Cruz, promotora cultural del municipio de Calpan; Lilia Jiménez Chino, artesana de fibras vegetales del municipio de Huauchinago; y Carla López Malo, secretaria de Turismo de Puebla.

En la charla se destacaron no solamente el inicio de las actividades turísticas y gastronómicas derivadas de la temporada de chiles en nogada, sino toda la derrama económica y cultural que florece en el estado a partir de hoy y hasta septiembre.

De acuerdo con las autoridades, se estima que se preparen alrededor de 4.5 millones de chiles en nogada en Puebla durante esta temporada.

Por otro lado, se piensa que habrá una derrama económica de entre 2 y 3 mil millones de pesos para cocineras tradicionales, agricultores, restaurantes, guías de turistas.

Esperanza García Ramos es cocinera tradicional y dueña de una de las cocinas que ofrecen el “verdadero chile en nogada” en San Andrés Calpan. Afirma que ahí se dan los mejores ingredientes para este manjar de temporada. Foto: Berenice | El Universal

En el aspecto histórico, se reconoció que hay 3 grandes sitios de producción de chile en nogada en Puebla: San Nicolás de los Ranchos, la zona de Izta-Popo y Calpán, lugares de donde vienen todos los ingredientes de la receta tradicional. Aunque, en general, el platillo es típico de todo el Estado.

Hilda Cruz contó la evolución del reconocimiento del chile en nogada como patrimonio cultural: “hace años era solo un platillo familiar, hoy es la Navidad en verano para Puebla”.

Además, enfatizó que “el chile poblano podría estar en peligro de extinción debido al cambio climático. El año pasado, los plantíos fueron afectados por el granizo, este año por la lluvia”.

Por otra parte, se destacó el trabajo de los agricultores y productores de los ingredientes de los chiles en nogada, quienes sufren percances al momento de pelar las nueces, como detalló Hilda. Por lo que denunció que, los comensales deben reconocer y valorar el precio de los ingredientes necesarios para crear este platillo, y ser justos con el costo de cada lugar en donde se consume, no solo hablando de restaurantes, sino en el trabajo de campo.

No se dejó fuera el reconocimiento de las artesanías poblanas, las cuales, son hechas con fibras vegetales. Las piezas artesanales son un trabajo que debe valorarse, a la par que la gastronomía, expresó Lilia Jiménez.

Foto: Cortesía

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta, habló de la “Inclusividad del desarrollo” una unión entre campo gobierno y empresas para volverse, en sus palabras, “inclusivas” en apoyo a la agricultura sostenible.

Además, se destacaron los productos provenientes del estado como el nuevo café soluble, el agave mezcalero, helado de chile en nogada, hoja de la nuez para té, entre otros.

Datos del chile en nogada

Chile en nogada clásico del restaurante Angelopolitano. Foto: Jorge Garaiz / EL UNIVERSAL

Respecto a la polémica de si el chile en nogada es capeado o no, “si no tiene reboso, no es poblano”, expresó Hilda, quien aseguró que el chile en nogada es auténtico si va capeado.

Por otra parte, se cree que el beneficio turístico del chile en nogada ayudará a los 600 restaurantes en Puebla y a las 180 cocineras tradicionales.

De hecho, se estiman 900 mil hectáreas de productores de temporal, las cuales provienen los ingredientes del chile en nogada, de donde dependen 28 mil productores.

Respecto a la seguridad, el gobernador aseguró que en colaboración con la Marina y la Guardia Nacional, garantizarán paraderos seguros en la autopista y centros estratégicos de seguridad y atención al turismo.

