Nueva variedad de maíz adopta el nombre de cocinera mexicana

H 303 Zahie es el nombre de la nueva variedad de maíz, se trata de un híbrido de maíz azul creado por el doctor e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Ricardo Ernesto Preciado Ortíz. El nombre de dicha variedad es en honor a la trayectoria de la chef mazatleca Zahie Téllez Neme.



Zahie Téllez con el doctor Luis Angel Rodriguez en las instalaciones del Inifap. Foto: FB Zahie Téllez.

Es la primera vez en la historia de México que un cereal adopta el nombre de un cocinero. En entrevista, la también conductora de programas de televisión, Zahie nos comentó que "gracias al maiz somos lo que somos: una cultura gastronómica inagotable, siempre viva, que no solo toma a esta planta como eje de cultura y alimentación, sino que celebra su existencia degustándolo en nuestras mesas día a día, en antojitos, atoles, tamales, tacos, sopes, pinoles".

Del maíz hay que recordar que en nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), hay un registro de 64 razas diferentes Una riqueza que depende de las condiciones del terruño en donde se encuentre, y eso aumenta las posibilidades de tener una cocina infinita en donde las recetas dependen de la técnica, el color, la condición del grano y la imaginación del cocinero.

"Es parte de nuestra mexicanidad, no hay México sin tacos, no hay tacos sin maíz. Es el sabor de nuestra tierra, es punto de encuentro de nuestra cultura ancestral. Es una conexión de norte a sur y de este a oeste, puede ser un taco de cochinita, una tostada de callo, un volcan con costilla o una quesadilla con o sin queso, el Maiz siempre es la base de nuestros platillos. Es el gran nivelador de clases, no importa que tan rico o que tan pobre seas, siempre tendrás una tortilla en la mesa" apuntó Zahie.