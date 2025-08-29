Más Información

Cuando se trata de festivales gastronómicos, la CDMX está llena de opciones para todos los gustos.

Hoy en , te contamos los detalles del primer Festival del en la CDMX. Toma nota porque no te lo vas a querer perder.

¿Por qué hay un festival del caldo tlalpeño?

El caldo tlalpeño es uno de esos platillos que están tan grabados en la memoria colectiva de todo México que resulta difícil entender la importancia cultural de algo tan aparentemente cotidiano.

Se cuenta que surgió como un remedio para la resaca en Tlalpan, como un encargo del presidente Antonio López de Santa Anna a su cocinera.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Se trata de un platillo hecho con ingredientes que se encontraban cerca, como muchos otros que también son representativos de la gastronomía mexicana, que se popularizó en el mercado de Tlalpan y luego llegó a todos los rincones del país.

El caldo tlalpeño es todo un ícono de la cocina popular mexicana y por supuesto que se merece un festival en su honor.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Caldo Tlalpeño?

El primer Festival del Caldo Tlalpeño está a punto de llegar a la CDMX y no podemos esperar.

Del 1 al 30 de septiembre, la alcaldía Tlalpan, que según se cuenta es la cuna de este platillo, se convertirá en la sede del Festival del Caldo Tlalpeño.

El caldo tlalpeño nació en Tlalpan. Foto: Flickr.
El caldo tlalpeño nació en Tlalpan. Foto: Flickr.

Múltiples restaurantes y mercados de Tlalpan se unen a esta celebración culinaria presentando sus versiones de este icónico platillo tradicional capitalino.

Sin embargo, el evento principal de este Festival del Caldo Tlalpeño se llevará a cabo el 6 de septiembre donde se elegirá al mejor caldo tlalpeño durante un concurso abierto al público en la Hacienda San Fernando.

¡No te lo puedes perder!

No te puedes perder el Primer Festival del Caldo Tlalpeño en la CDMX. Foto: Pixabay.
No te puedes perder el Primer Festival del Caldo Tlalpeño en la CDMX. Foto: Pixabay.

Concurso y Exhibición del Festival del Caldo Tlalpeño 2025

  • Dirección: Hacienda San Fernando (Av. San Fernando 106, Tlalpan Centro I, Tlalpan, CDMX)
  • Fecha: 06 de septiembre
  • Horario: A partir de las 14:00 hrs.
  • Precio: Entrada libre

