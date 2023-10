Una gran afición al pollo conlleva una gran curiosidad, es por eso que vale la pena conocer un poco más acerca de los pollos y lo que su consumo aporta a las personas.

Foto: suzukii xingfu / Pexels

La carne más consumida

La carne de pollo es la más consumida en el mundo. En 2022, tan solo en México, se estima que se consumieron alrededor de 4 millones 674 mil toneladas. Una gran cantidad aun cuando en el país solo se produjeron 3 millones 782 mil toneladas. Aunque México es un gran amante del consumo de pollo, Brasil, Perú y Estados Unidos lo superan.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Carne, la avicultura que se transforma en generación de carne es una de las actividades económicas que está presente en todas las entidades del país. Sin embargo, solo tres entidades tienen escalas anuales de producción de al menos 414 mil toneladas por año y en otras doce es menor a 24 mil toneladas.

Foto: Brett Jordan / Pexels

Beneficioso para tu salud

Comer carne de pollo sin excederse ni añadir grasas saturadas, edulcorantes o empanizados, es muy nutritiva. Una de sus características es que previene el retraso de la memoria y mejora la salud visual, ya que contiene retinol, caroteno y licopeno, sustancias que contribuyen a mantener estas partes de tu cuerpo saludables.

Por otro lado, la carne de pollo es ideal para procesos recuperatorios. Contiene vitamina B2, que ayuda a regenerar la piel, acelerar la cicatrización de heridas y, gracias a sus proteínas, ayuda a mantener fuertes y regenerar nuestros músculos.

Además, la creencia de que un caldo de pollo ayuda al resfriado es científicamente comprobable, pues el pollo cocido produce un aminoácido llamado cisteína, que ayuda a disolver la mucosa en las vías respiratorias que se produce tras un resfriado.

Foto: Quang Nguyen Vinh / Pexels

Los pollos viven en su propio mundo

Existen estudios de que los pollos tienen características fisiológicas muy diferentes a otros animales y algunos humanos, por ejemplo, tienen una mejor vista que las personas. Los pollos pueden percibir los tonos rojos, verdes y azules, igual que las personas, con la diferencia de que se incluyen dos tonos más, como la luz violeta y ultravioleta.

También, los pollitos tienen un lenguaje propio. Estos se comunican a través de 30 sonidos únicos que solamente ellos ubican. Existen algunas vocalizaciones que significan alimento para la parvada, peligro inminente o incluso para comunicarse con algunos humanos.

Incluso, hay estudios que sugieren que los pollos son grandes maestros entre su comunidad, debido a que las gallinas son capaces de enseñar a los pollitos a alimentarse cuidadosamente, esto al saber elegir qué granos o semillas comer o cuales no debido a la colorimetría de estas.

Foto: JÉSHOOTS / Pexels

Cuidado en cómo tratas la carne de pollo

Hay consideraciones que tomar en cuenta a la hora de tratar con carne de pollo. Una de las principales razones por las que se nos echa a perder este tipo de carne es porque la descongelamos y la volvemos a congelar sin mayor cuidado. Expertos recomiendan que una vez descongelada, debemos consumirla, de lo contrario, si la dejamos cruda, fomentamos la aparición de microorganismos dañinos para nuestra salud. Esto debido a los cambios de temperatura.

La carne de pollo puede ser de distintos colores, por ejemplo, hay algunas más rosadas y otras más amarillentas cuando las compramos en los super o en las pollerías, esto se debe a que los granos con los que se alimentan cambian de acuerdo a cada granja, esto no significa que esté mal, si no que han sido criados de manera diferente.

¡Cuidado! La carne de pollo es muy sensible a bacterias y microorganismos, así que, si cortas vegetales u otro tipo de carne que no desinfectaste o no trataste de manera correcta, por más que hayas cuidado del pollo, es muy posible que se infecte de estos mismos microorganismos a través de una infección cruzada. Por eso, es recomendable cambiar de utensilios al manipular distintos alimentos.

Foto: Engin Akyurt / Pexels

Comer pollo te hace feliz

El consumo de carne de pollo puede subir los niveles de dopamina y serotonina en el cuerpo, neurotransmisores responsables de mejorar el estado anímico de cada persona. Esto se produce ya que el pollo es rico en vitamina B6, fundamental para alegrar el cuerpo. Además, mejora la concentración.

Estos son algunos datos curiosos acerca del consumo de pollo. Recuerda que, al ser animales, también son capaces de sentir. Lo ideal es llegar a un consumo controlado a través de mejoras en los sistemas avícolas mundiales, mientras esa meta se alcanza, siempre es mejor estar informados sobre lo que consumimos.

