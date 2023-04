Huasca de Ocampo, Hidalgo , resultó un lugar fértil para don Flavio Fernández de Nuevos Horizontes, una tierra en donde hace 10 años no crecía el jitomate , y ahora crecen más de 25 variedades ricos en colores y tamaños.

Este jitomate nace en Hidalgo en honor a uno de los grandes chefs

Una de esta variedad es la que él mismo llamó Mirazur . Es tan grande, que no cabe en la palma de una mano promedio, su forma es caprichosa, semejante a la de un jitomate riñón. Sus tonalidades en cáscara van del verde, al amarillo ocre, naranja y rojo.

"Una vez mi amigo Lucio Usobiaga llegó con un sobrecito de seis semillas. La persona que se las entregó a él le dijo que se las pasara a alguien que en verdad las apreciara y necesitara. La envoltura con las semillas venía acompañado de un instructivo para que las semillas fueran sembradas de la mejor manera. Yo no sabía que era lo que iba a crecer. Hasta que salieron los jitomates me enteré", cuenta don Flavio.

Resultó, que esas seis semillas, las había mandado Mauro Colagreco sin saber su destino final. Una especie de botella aventada al mar con el mapa del tesoro, solo que esta vez tuvo un final muy acertado y prometedor. Don Flavio, al no saber en el momento el tipo de jitomate, le nombro Mirazur.

"No conozco al chef, pero me puse a investigar de su vida y me encantpó la idea de nombrarle a los jitomates Mirazur, es un homenaje y agradecimiento", recalcó quien sigue cosechando esta variedad ahora en volumen. Al indagar la procedencia del jitomate, supo Flavio que su nombre es Corazón de Buey .

Dicha variedad tiene la carcaterística de tener una piel muy delgada. Su pulpa es carnosa, jugosa y con pocas semillas en su interior. De sabor es dulce , solo basta refinarlo con un poco de sal, gotitas de limón, o bien de aceite de oliva para tener una rica y nutritiva ensalada. Hoy en día, es una de las variedades favoritas de los chefs de acuerdo a los que nos platica Flavio. "Esas seis semillas, se convirtieron en miles", finaliza.

