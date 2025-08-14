En medio de la estridente colonia Juárez, encontrar refugios culinarios en donde se pueda pasar un buen rato a solas, en un "break" de oficina, o en una cita es cada vez más agotador. CANA es el más reciente proyecto de la chef Fabiola Escobosa, un restaurante que reúne sus aprendizajes gastronómicos que reconfortan y satisfacen sin necesidad de tanto protocolo.

En Menú te contamos de este brillante restaurante que, gracias a la sencillez del concepto y la calidad de la carta, se convierte en un respiro frente a la prolífica cantidad de opciones en la colonia.

CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

CANA, un restaurante entre hamburguesas y vino

CANA vive entre grandes ventanales, repisas con botellas de vino y mesas de madera que recuerdan a un sencillo restaurante mediterráneo, en donde solo le hace falta el mar para sentir toda la vibra de este tipo de gastronomía.

En realidad, la carta se dirige más hacia el Océano Pacífico que hacia alguna península italiana. Sucede que la chef Fabiola es de Mexicali, por lo que, desde muy chica, convivió con la gastronomía del Estado de Baja California, entre carretas de mariscos y la cocina dulce se su mamá, quien fue la repostera que inspiró su carrera en la gastronomía.

La escuela de la chef fusiona la cocina local de la Baja, con su aprendizaje en Nueva York de la mano del chef Ignacio Matos, y su experiencia como la cocinera ejecutiva de Casamata, del chef Enrique Olvera. Es por eso que en el menú puedes encontrar desde ostiones hasta tartares. Todo un viaje culinario sazonado por Fabiola.

Chef Fabiola Escobosa. CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

¿Qué comer en CANA?

Si bien, las mesas alrededor del restaurante tienen una atmósfera fácilmente romántica, la verdadera magia sucede en la barra de mármol, donde puedes ver la cocina y estas en el vaivén de recomendaciones de la chef y el resto del equipo.

Así rodeados por una estantería de vinos especialmente curados por el equipo, una entrada no cae mal: elige entre pan de yuca y ricotta, aceitunas marinadas, croquetas de bacalao o cabezas de camarón.

Para esas tardes calurosas te recomendamos una opción fresca, para iniciar ligero:

ostiones luxia con salsa mignonette y habanero

coctel de camarón con hoja shiso

kampachi con apionabo

"Ensalada Caesar". CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

Aunque también puedes pedir camarón blanco silvestre o un tartar de res con soba cha (té de trigo sarraceno tostado) y cornichons (pepinillos en vinagre).

Lo mejor que puedes hacer al llegar a CANA es ver el menú y planear tu cena por que los platillos son bastos. La ensalada Caesar es ideal para compartir si quieres seguir explorando el menú, aunque por sí sola satisface el paladar.

Como primeros tiempos, además de la ensalada, puedes probar:

Tostada de col de bruselas con piñones y hierbas

Chicharrón de kale

Sopa de cebolla

Ciruelas moscael con avellanas y Asiago

Burrata con jitomates y anchoas

Dumplings de cirivía

Paté de Foie gras y compota de manzana

Betabeles con queso azul.

"Canaburger". CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

Los platillos estrella de CANA

Un secreto que Menú te comparte es la hamburguesa de CANA o "canaburguer" una de las mejores de la colonia Juárez que solamente puedes pedir si te sientas en la barra del restaurante.

De carne jugosa, mayonesa cremosa y vegetales frescos, la canaburguer es perfecta para cualquier momento del día, pídela con papas a la francesa recién hechas y un pepinillo crujiente que te puedes comer a mordidas.

No te olvides de acompañarla de un "Juana Martini", la reinterpretación del clásico con Ginebra Juanita, vermut, jerez y aceite de oliva. También pide este cocktail con la ensalada Caesar para que explote de sabor.

Entre otros platillos que puedes pedir en CANA están:

Arroz meloso con calamar y almejas

Mejillones al vino blanco

Pesca del día con chícharos y miso

Arroz con hongos silvestres

Cordero acompañado de puré de papa

Confit de pato

Steak frites (filete con papas)

"Flan de mamey". CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

Para el postre hay desde mousse de chocolate hasta panna cotta, pasando por cheesecake vasco y buñuelos, pero te recomendamos terminar la cena con el flan de mamey acompañado de un helado de pixtle.

Para beber hay café lavado de Finca Coyametla del municipio Zongólica, Veracruz , té negro y té japonés, por mencionar algunos. También hay vino por copeo, desde mexicano hasta francés (pregunta por las etiquetas disponibles).

Hay aguas frescas, opciones de cerveza artesanal y común, así como coctelería de la casa con y sin alcohol.

"Martini". CANA, un restaurante en la colonia Juárez. Foto: cortesía.

Restaurante CANA

Dirección: Liverpool 9, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Liverpool 9, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX. Promedio: $900.00 a $1,500.00 por persona

IG: canacdmx

