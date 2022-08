¿Dónde comer chiles en nogada en CDMX?

Carmela y Sal

Gabriela Ruiz nos recuerda que el chile en nogada no debe ser perfecto y que a veces, no hay que ser tan estrictos con la receta. Al final el propósito de tener un chile en nogada en la mesa es compartir el momento con nuestros seres queridos. En esta temporada, ella nos comparte que una vez, a su mamá se le antojó un chile en nogada en pleno diciembre. Para cumplir con este antojo y no tener disponible la granada, utilizó fresas. El resultado fue delicioso y memorable, según nos cuenta la chef Gaby.

En su restaurante, aunque se apega a la receta tradicional, en lo que se aventuró fue en el maridaje, ya que para acompañar al chile, el vino recomendado es un espumoso. Se trata de Chandon Delice de notas cítricas y tropicales. No olvides pedir postre, el cierre es bueno con su dulce de zapote negro con jugo de naranja.

Dirección: Torre Virreyes, Calle Pedregal N.24, CDMX

IG @carmelaysal

SIIR Ursus

Si buscas un chile en nogada de toque casero, bien hecho, de relleno generoso y que puedas disfrutar en casa, déjanos recomendarte el de Ursulino Rueda. Solo habrá dos días de entrega, el 27 y 28 de agosto. Los pedidos cierran el 25 de agosto, así que anticipa tu pedido. Puedes recogerlo en el centro de la CDMX, o bien, pedir un taxi de aplicación, el costo del transporte no va incluido.

Whatsapp 55.1451.7695

IG @siirursus

Los Panchos

Este chile en nogada, receta de doña Carolina, la fundadora trae niño bajo el brazo. Va acompañado de un tequila bandera, esto es un shot de tequila cristalino, un caballito de jugo de limón y otro de sangrita, una manera muy mexicana de celebrar la temporada.

Dirección: Tolstoi 9, colonia Anzures, CDMX.

IG @lospanchosrest

Arango

Disfruta de una vista panorámica acompañado del monumento a la Revolución que ofrece este restaurante. El chef Alejandro Cuatepotzo tiene una receta única en el relleno del chile en nogada, pues él lo prepara con una mezcla de carne de res Wagyu Cross y carne de vaca vieja que combinada con las frutas de Calpan, el plátano macho, almendra, piñón, pasas, especias y frutas cristalizadas en sustitución del acitrón.

Por otro lado, la nogada está elaborada con queso de cabra, jerez y nuez de castilla. El comensal puede elegir si el chile va capeado o sin capear. Acompáñalo con la torta de agua y el vino que sugiera el qeuipo de sala del lugar.

Av. de la República 157-piso 7, Tabacalera, col. Cuauhtémoc,

IG @arango_cocinaderaices

El cumplidor de las tres "b"

Para los gourmets tal vez esta recomendación suene a sacrilegio. Uno de los chiles en nogada cumplidores, de buen sabor, relleno exacto y precio amigo está en Toks. La nogada, es bastante rica y untuosa con nuez pelada, queso de cabra fresco, jerez y canela. Al final perejil ultra picado, nuez pecana y granada.



IG @toksmx



