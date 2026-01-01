De GTA VI a Forza Horizon 6: estos son los videojuegos que se estrenan este 2026

Este 2026 será un gran año para los amantes y aficionados de los videojuegos, pues grandes títulos verán su estreno en los próximos meses del año. Desde aventuras en mundos abiertos hasta el retorno de inolvidables sagas de terror clásicas y entregas para probar tu velocidad en la pista, este año promete horas y horas de diversión para los gamers.

¿Qué juegos se lanzarán en 2026?

Una de las entregas más esperadas por los jugadores es Grand Theft Auto VI, la nueva apuesta de Rockstar Games para este año. Luego de 13 años de expectativa y retrasos inesperados, su lanzamiento se tiene previsto para el próximo 19 de noviembre y estará disponible para consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El modo historia del juego de acción y aventura de mundo abierto está ambientado en Vice City, Estados Unidos y seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que tras un asalto criminal fallido terminan en medio de una conspiración estatal, huyendo de un pasado oscuro mientras buscan una vida mejor a través de actividades ilegales.

Lee también: Día de Reyes Magos 2026: ¿qué simboliza la rosca y por qué se parte el 6 de enero?

Después de una de las esperas más largas en la historia de la saga, Rockstar Games finalmente dio señales de vida respecto a Grand Theft Auto VI. Foto: Captura de pantalla en Youtube

Otro de los títulos que ha destacado en la lista de estrenos es el Resident Evil Requiem, su lanzamiento se tiene planeado para el próximo 27 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch 2 y Epic Games Store. Esta entrega sembrará la nostalgia en los jugadores más veteranos, con el regreso del ahora agente veterano Leon S. Kennedy.

La trama del juego seguirá a la analista de inteligencia del FBI Grace Ashcroft, quien fue asignada a un misterioso caso de muertes en Estados Unidos, en el mismo lugar donde alguna vez asesinaron a su madre ocho años atrás. Junto a Leon, Grace deberá hacerle frente a su pasado y descubrir la verdad detrás del incidente de Raccoon City.

Por su parte, los fieles seguidores del UCM esperan con ansias el lanzamiento de Marvel's Wolverine en otoño de 2026. Bajo el desarrollo de Sony y el estudio Insomniac Games, responsables de la aclamada franquicia de Marvel's Spider-Man, este nuevo título estará disponible para PlayStation 5.

Lee también: ¡No me quiero ir! Fanáticos reaccionan en redes al final de Stranger Things

El título ofrecerá una nueva interpretación del icónico personaje, quien se adentra en una ardua búsqueda por conocer su pasado y descubrir el misterio sobre su identidad, develando secretos indescifrables y realizando peligrosas excursiones en lugares exóticos. El juego promete un sinfín de combates feroces y escenarios emocionantes.

Otros juegos que se lanzarán en 2026

Dragon Quest VII Reimagined: se estrenará el 5 de febrero para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

se estrenará el para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. 007 First Light: se lanzará el 27 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.

se lanzará el para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2. Saros: se estrenará el próximo 30 de abril exclusivamente en PlayStation 5.

se estrenará el próximo exclusivamente en The Seven Deadly Sins: Origin: se estrenará el 28 de enero para PlayStation 5, Steam, iOS y Android.

se estrenará el para PlayStation 5, Steam, iOS y Android. Pragmata: se lanzará el próximo 24 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam y Nintendo Switch 2.

se lanzará el próximo para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam y Nintendo Switch 2. Invencible VS: se estrenará el próximo 30 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

se estrenará el próximo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight: se lanzará el próximo 29 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

se lanzará el próximo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Forza Horizon 6: aunque aún no cuenta con una fecha oficial concreta, se espera que se lance en la primera mitad del año, entre marzo y mayo.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm