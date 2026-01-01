Más Información

De GTA VI a Forza Horizon 6: estos son los videojuegos que se estrenan este 2026

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año

Día de Reyes Magos 2026: ¿qué simboliza la rosca y por qué se parte el 6 de enero?

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué alumnos deben registrarse en enero?

¿Qué es la “Radio del Juicio Final” y por qué causó furor tras una transmisión sospechosa?

Este 2026 será un gran año para los amantes y aficionados de los , pues grandes títulos verán su estreno en los próximos meses del año. Desde aventuras en mundos abiertos hasta el retorno de inolvidables sagas de terror clásicas y entregas para probar tu velocidad en la pista, este año promete horas y horas de diversión para los gamers.

¿Qué juegos se lanzarán en 2026?

Una de las entregas más esperadas por los jugadores es , la nueva apuesta de Rockstar Games para este año. Luego de 13 años de expectativa y retrasos inesperados, su lanzamiento se tiene previsto para el próximo 19 de noviembre y estará disponible para consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El modo historia del juego de acción y aventura de mundo abierto está ambientado en Vice City, Estados Unidos y seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que tras un asalto criminal fallido terminan en medio de una conspiración estatal, huyendo de un pasado oscuro mientras buscan una vida mejor a través de actividades ilegales.

Después de una de las esperas más largas en la historia de la saga, Rockstar Games finalmente dio señales de vida respecto a Grand Theft Auto VI. Foto: Captura de pantalla en Youtube
Después de una de las esperas más largas en la historia de la saga, Rockstar Games finalmente dio señales de vida respecto a Grand Theft Auto VI. Foto: Captura de pantalla en Youtube

Otro de los títulos que ha destacado en la lista de estrenos es el Resident Evil Requiem, su lanzamiento se tiene planeado para el próximo 27 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch 2 y Epic Games Store. Esta entrega sembrará la nostalgia en los jugadores más veteranos, con el regreso del ahora agente veterano Leon S. Kennedy.

La trama del juego seguirá a la analista de inteligencia del FBI Grace Ashcroft, quien fue asignada a un misterioso caso de muertes en Estados Unidos, en el mismo lugar donde alguna vez asesinaron a su madre ocho años atrás. Junto a Leon, Grace deberá hacerle frente a su pasado y descubrir la verdad detrás del incidente de Raccoon City.

Por su parte, los fieles seguidores del UCM esperan con ansias el lanzamiento de Marvel's Wolverine en otoño de 2026. Bajo el desarrollo de Sony y el estudio Insomniac Games, responsables de la aclamada franquicia de Marvel's Spider-Man, este nuevo título estará disponible para PlayStation 5.

El título ofrecerá una nueva interpretación del icónico personaje, quien se adentra en una ardua búsqueda por conocer su pasado y descubrir el misterio sobre su identidad, develando secretos indescifrables y realizando peligrosas excursiones en lugares exóticos. El juego promete un sinfín de combates feroces y escenarios emocionantes.

Otros juegos que se lanzarán en 2026

  • Dragon Quest VII Reimagined: se estrenará el 5 de febrero para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.
  • 007 First Light: se lanzará el 27 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.
  • Saros: se estrenará el próximo 30 de abril exclusivamente en PlayStation 5.
  • The Seven Deadly Sins: Origin: se estrenará el 28 de enero para PlayStation 5, Steam, iOS y Android.
  • Pragmata: se lanzará el próximo 24 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam y Nintendo Switch 2.
  • Invencible VS: se estrenará el próximo 30 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.
  • Lego Batman: Legacy of the Dark Knight: se lanzará el próximo 29 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.
  • Forza Horizon 6: aunque aún no cuenta con una fecha oficial concreta, se espera que se lance en la primera mitad del año, entre marzo y mayo.

