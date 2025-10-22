Mika Bar es un speakeasy que en poco más de año y medio desde su apertura, se ha consolidado como un referente de la coctelería y la mixología de autor en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Zapopan.

En Menú, te contamos todo lo que tienes que saber de la propuesta de bebidas y experiencias que Mika Bar tiene para ofrecer.

¿Qué es Mika Bar?

Mika Bar combina la elegancia de los bares ocultos clásicos con una propuesta moderna que integra mixología, música y un ambiente inspirado en el Londres de los años 20.

Influenciado por la clandestinidad de los pubs secretos londinenses de Soho, los salones ocultos de Mayfair y hasta los clubes privados de Covent Garden, cada rincón de este speakeasy tapatío parece guardar secretos, invitando al comensal a descubrir aromas, luces y texturas que evocan esa sofisticación y glamour de antaño tan particular.

El menú de Mika Bar es una fusión de sabores y culturas pensada para complementar su coctelería. Aunque ofrece opciones clásicas, lo más recomendable es dejarse llevar por su propuesta de mixología contemporánea, donde cada trago se convierte en toda una experiencia sensorial.

Aunque Mika cuenta con opciones clásicas, lo más recomendable es dejarse llevar por su propuesta de mixología contemporánea, donde cada trago explora aromas, texturas y sabores de frutas mexicanas y técnicas de laboratorio.

Entre sus cócteles más emblemáticos se encuentra el Lychee Rosé, dulce y cítrico, elaborado con gin de fresa, pétalos de rosa y lychee, coronado con una rosa criogenizada y humo de chocolate que intensifica su fragancia.

También destaca el Honey Cask, ahumado y cítrico con un retrogusto semi dulce, preparado con bourbon infusionado en miel de maple, jalea de naranja y un toque de Aperol, servido con chips de romero que liberan su aroma al romperse.

Sin embargo, también ofrecen una amplia selección de destilados, una modesta variedad de vinos, cervezas, opciones sin alcohol, café y, por supuesto, té.

Aunque se trata de un bar, la propuesta gastronómica de Mika también juega un papel esencial: platillos diseñados para “tapear”, compartir o acompañar una comida o cena se integran como parte de una experiencia que combina sabores, estilo y sofisticación.

Mika Bar en la escena coctelera nacional

Este es uno de los bares tapatíos que impulsa el aprendizaje continuo de su equipo, por eso han implementado sus Guest Shifts, donde bartenders reconocidos se unen para compartir técnicas, creatividad y visión de la coctelería de lujo. Este mes, Mika traslada su propuesta a Animal dentro del St. Regis Mexico City.

Durante todo octubre, se podrán disfrutar los cocteles de este speakeasy tapatío. La carta de esta edición presenta seis cócteles de autor pensados para armonizar con la cocina de Animal:

Lychee Rosé : Gin de fresa, lychee, rosa y pétalos, sellado con una burbuja de rosas y humo de chocolate; icónico, elegante y envolvente, cerrando la experiencia con sofisticación y magia.

: Gin de fresa, lychee, rosa y pétalos, sellado con una burbuja de rosas y humo de chocolate; icónico, elegante y envolvente, cerrando la experiencia con sofisticación y magia. Matchajillo 2.0 : Clarificado y carbonatado, con vodka, un toque de coco y matcha; audaz e inesperado.

: Clarificado y carbonatado, con vodka, un toque de coco y matcha; audaz e inesperado. Red Lights : Mezcal, tamarindo, licor de fresa y un toque de chile ancho; juguetón y vibrante.

: Mezcal, tamarindo, licor de fresa y un toque de chile ancho; juguetón y vibrante. The Best Pear : Ginebra, pera, sauco e higo; fresco, delicado y envolvente.

: Ginebra, pera, sauco e higo; fresco, delicado y envolvente. Sugar Daddy : Manzana, caramelo y cognac; divertido y sorprendente.

: Manzana, caramelo y cognac; divertido y sorprendente. Mystic: Mezcal de Aperol y 400 Conejos, servido en un cofre del tesoro con nitrógeno líquido; teatral y misterioso.

Mika Cocktail Bar

Dirección: Av. Patria 188, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco

Av. Patria 188, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco IG: @mikabargdl

Animal

Dirección: Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc, CDMX

Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc, CDMX IG: @animalmexicocity

