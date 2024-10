En el número 65 de la calle Amberes en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, detrás de una puerta secreta grabada con el número 13, se encuentra el mejor bar del mundo. El pasado 22 de octubre de este año, The World's 50 Best Bars anunció que Handshake Speakeasy encabezaba la lista de los mejores bares, llevándose una ovación de los bartenders más destacados de Asia, América y Europa. Pero, ¿cuánto cuesta ir al mejor bar del mundo?

Leer también: El mejor bar del mundo está en México, de acuerdo con The World’s 50 Best Bars

Si la curiosidad de recorre y decides preguntar por la contraseña y tocar la puerta 13, Handshake Speakeasy te recibirá con una decoración estilo art deco. Los característicos toques dorados frente a un negro brillante ponen en contexto no solo al estómago, que espera elegancia y delicadeza en un vaso, sino a la mente, pues rememora los pasados años de la prohibición norteamericana que solía esconder los centros de consumo de alcohol en sótanos y habitaciones secretas para que las personas que deseaban una copa, pudieran hacerlo sin ser molestadas.

El concepto de speakeasy viene de ahí, pues se trata de hacer el menor ruido posible para no ser descubiertos mientras el bartender sirve sus mejores recetas de cócteles o las mejores expresiones de destilados. Si bien, aquella época terminó y ahora los bares son un reflejo del talento y la necesidad de las personas por probar cocktails de la mejor calidad, en Handshake el concepto permanece, y esto mismo es lo que definió su esencia desde 2019 cuando abrió en Polanco, antes de mudarse a la colonia Juárez.

El head bartender de Handshake es Erik Van Beek, quien desarrolla sus cocktails con mixología molecular, una "corriente que busca la creación de tragos a través de técnicas especiales como congelar, clarificar, flamear, entre otras, con el propósito de cambiar la textura de los cócteles, intensificar su sabor, entre otros aspectos".

El costo depende de lo que quieras consumir, la cantidad, la comida, el tipo de destilados y licores que quieras probar. En promedio y si solamente quieres tener una probadita de todo el concepto, vas a gastar poco más de $250.00 pesos mexicanos. Si bien, hay cócteles que son más económicos por tener menos cantidad de licor y pensados para los clientes que busquen recorrer más de la carta sin necesidad de pedir tragos completos: los mini cockails tienen un costo de $100.00 pesos. También hay opciones sin alcohol: los mocktails cuestan alrededor de $150.00 pesos.

Leer también: ¿Cuánto cuesta ir al mejor bar de Norteamérica que está en México?

La carta más sencilla incluye algunos de los clásicos del bar con opciones de $250.00 pesos como el "Salt n Pepper", que lleva mezcal espadín, fresa, pimiento amarillo y habanero; el "Sencha" que llava brandy, sake, té verde y yuzu. El "coffee fizz" tiene mezcal, café, limón y whisky; o el "Coconut & fig negroni", que lleva dry gin, coco, un bitter de la casa y hoja de higo.

Si quieres ir más allá puedes probar los Highrollers, que van desde los $400.00 a los $1,500.00 pesos, que en nuestra última visita al speakeasy, incluían "El lingüista" preparado con ron de La Habana, dissaronno, limón, branca menta y miel por $400.00 pesos. El "Cielo Claro" es un cocktail con tequila blanco, un Riesling, albaricoque y agave, por $750.00 pesos. El "Scotch & honey" con Johnnie Walker Blue Laber Blended Scotch, con plátano, vermouth Cocchi Torino y Whiskey tiene un precio de $1,500.00 pesos. Mientras que el "Be an original", hecho con bourbon, sesame, Tawny Port y mole, tiene un costo de $600.00.

Ahora, si buscas viajar al pasado a través de un cóctel, pide los Vintage, una serie de tragos preparados con destilados y licores de la más alta calidad y añejados por años inician en los "1,000.00 pesos. ¿Por qué no empezar con el clásico negroni? Este trago se prepara con un gin de 1950, un Campari de 1980, un vermouth Cinzano Rosso de 1950, este trago cuesta 5 mil pesos. También está el "100 year old Hanky Panky" con un Cinzano Rosso de 1950, un Gin especial de la misma fecha más un Fernet Branca de 1930, que tiene un costo de 8 mil pesos. Si buscas un trago con más cuerpo, puedes ir por "El presidente Mr. 2" con ron Negrita de 1970, un vermouth seco de 1990, un licor de curaçao de 1930 y jarabe de granadina, por $6,000.00 pesos. Finalmente, puedes pedir el "Campari Shakerato" un cocktail shakeado con campari de 1980 con naranja por mil pesos.

En su tiempo durante la pandemia, sirvieron cocteles enlatados, y en sus distintas sedes curadas por ellos como Casa H en San Luis Potosí o Bambuco en Riviera Maya, las opciones cambian. Puedes pedir la piña colada clarificada con torres, coco y piña, o el "Once upon a time en San Luis" un trago al que queman lana de acero produciendo una nube de fuego arriba del coctail representando la cocción del agave, pues el trago lleva mezcal salmiana.

Once upon a time in San Luis, cocktail de Handshake Speakeasy. Foto: Alan Nájera / Menú El Universal