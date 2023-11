En la cocina ocurren muchas actividades cuando se tiene vida en familia. Además de ser el espacio de la casa para cocinar, resulta el lugar favorito de la casa para la sobremesa y hasta para hacer la tarea. Al ser el lugar favorito de la casa para la convivencia, queremos que tengas algunos utensilios que harán más práctico el cocinar, prepararte un café, disfrutar de un postre casero y la tarea de lavar los platos con ayuda de tecnología.

Revisa nuestras sugerencias, seguro habrá un gadget que te llame la atención como son una tetera digital con la temperatura exacta para tu té o café, la máquina de palomitas eléctrica que no requiere el uso de aceite, el molde de paletas de hielo para que uses frutas de temporada, la wafflera para los desayunos en casa, los básicos para hornear panquecitos con batidora y moldes.

Leer más: Este pequeño fruto es una gran potencia de la vitamina C





Batidora profesional

batidora

Marca: Kitchenaid

Modelo: Artisan Hibiscus

Costo: $8,579.00

Tienda: kitchenaid.mx

Caractecrísticas: apacidad de 4.7 litros, con bowl de acero inoxidable. Cuenta con batidor globo, paleta y gancho para amasar.

Hervidor eléctrico

Hervidor de agua digital

Marca: Brewista

Modelo: 1 litro color negro

Costo: $3,471.76

Tienda: Amazon

Caractecrísticas: control preciso de temperatura y calor. El cuello de cisne es perfecto para verter agua para métodos de extracción de café.

Leer más: La taquería que prepara el alambre que pesa más de 1 kilo

Juego de bowls

bowls acero inoxidable

Marca: Vasconia

Modelo: 4 032 994

Costo: $2 99.0 0

Tienda: walmart .com.mx

Caractecrísticas: para batir, mezclar y cocinar. Este set de bowls de acero inoxidable son de peso ligero y de lavado fácil.

Palomitas al instante

máquina para palomitas

Marca: Hamilton Beach

Modelo: 73 400

Costo: $ 499.0 0

Tienda: Elektra

Caractecrísticas: prepara palomitas saludables con aire caliente. No necesitas mantequilla o aceite vegetal para hacerlas.

Leer más: Profeco: Riesgos de comer palomitas de microondas

Wafflera eléctrica

wafflera

Marca: PowerXL

PowerXL Modelo: sin especificar

sin especificar Costo: $99.00

$99.00 Tienda: Mercado Libre

Mercado Libre Caractecrísticas: cocción perfecta con recubrimiento antiadherente, su potencia de 1000 watts garantiza un calentamiento rápido y uniforme y su canal de desborde que previene derrames no deseados al cocinar. Crea waffles rellenos estilo belga.

cocción perfecta con recubrimiento antiadherente, su potencia de 1000 watts garantiza un calentamiento rápido y uniforme y su canal de desborde que previene derrames no deseados al cocinar. Crea waffles rellenos estilo belga. ¡Gánate una wafflera! Revisa nuestras redes y descubre nuestra dinámica. (Válido para CDMX y área metropolitana).

Moldes para cupcakes

molde para hornear cupcakes

Marca: Extreme Beauty

Modelo: sin especificar

Costo: $99.00

Tienda: Mercado Libre

Caractecrísticas: molde para hornear seis piezas de cupcakes o magdalenas. Con antiadherente y resistentes a altas temperaturas.

Miserable

Espátula

Marca: Disjema

Modelo: R7-60921

Costo: $60.00

Tienda: disjema.com

Características: miserable de mango de plástico y silicón. Te ayudará a no desperdiciar cremas, salsas y demás preparaciones.

Leer más: Prepara bollo para hamburguesa con papas fritas y queso en la wafflera

Grifo inteligente

GRIFO INTELIGENTE

Marca: Moen

Modelo: Arlys negro mate

Costo: $ 5, 400.00

Tienda: moen.com.mx

Características: llave con capacidad de agua caliente y fría con sensor automático. Dale una estética diferente a tu cocina.

Juego de cuchillos

Juego de cuchillos Marca: Jov i te c / Modelo: kit para niños / Costo: $37 1 .0 0 / Tienda: a m a zo n .co m C a ra c te r í st i c a s Para esos días donde los niños quieren cocinar a tu lado. Estos cuchillos al no tener filo, son muy seguros de manipular.

Molde para paletas heladas

Molde para paletas

Marca: Redlemon

Modelo: para 6 piezas

Costo: $199.00

Tienda: Liverpool

Características: molde lavable para hacer paletas de hielo y gelatinas. Fácil de almacenar en el refirgerador y sin derrame de líquidos.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters