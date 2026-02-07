¿Listo para elevar tu menú del Super Bowl con la botana estrella que nunca puede faltar? El guacamole casero es el acompañante perfecto para tu domingo de partido: fresco, cremoso y lleno de sabor, este dip mexicano clásico conquista a todos los invitados y hace que cada aperitivo sea inolvidable.

Hoy en Menú te enseñamos a hacer un guacamole delicioso con ingredientes sencillos como aguacates maduros, limón, cebolla y cilantro. ¿La mejor parte? Puedes adaptar con toques originales según tus gustos. Ya sea que lo sirvas con totopos, chips de camote o vegetales. ¡Esta receta se volverá la favorita de tus reuniones deportivas!

¿Cómo hacer guacamole para ver el Super Bowl 2026 en casa?

Te compartimos la receta de Natasha Kravchuk para hacer un guacamole muy mexicano con ingredientes super fáciles de encontrar. ¡Seguro que ya los tienes en tu cocina!

Rinde para 6 personas

Está listo en 15 minutos

Ingredientes

3 aguacates grandes, maduros

1 tomate, sin semillas y picado, opcional

1/2 cebolla blanca mediana, picada

1/2 taza de cilantro (1/3 de manojo), finamente picado

3 cucharadas de jugo de limón

1/2 cucharadita de sal de mar

1/4 de cucharadita de pimienta negra, recién molida

Foto: Imagen creada cin AI.

Preparación

Corta los 3 aguacates a lo largo por la mitad, retira el hueso y extrae la pulpa con ayuda de una cuchara. Colócala en un tazón mediano de fondo plano y machaca los aguacates con un machacador de papas o un tenedor hasta obtener una textura rústica.

Exprime las 3 cucharadas de jugo de limón fresco directamente sobre el aguacate mientras preparas el resto de los ingredientes.

Agrega el jitomate picado, la cebolla y el cilantro. Sazona con la sal y la pimienta negra. Mezcla suavemente hasta integrar y sirve de inmediato.

Tip: Si quieres hacer más cantidad, recuerda agregar una cucharada de jugo de limón por cada aguacate.

¿Con qué acompañar el guacamole?

El guacamole es un clásico infalible del Super Bowl, y elegir los acompañamientos correctos lo convierte en el centro de la mesa. Estas opciones son fáciles de compartir, irresistibles y perfectas para botanear durante el juego:

Totopos o chips de maíz crujientes, el acompañante tradicional que nunca falla.

Nachos con queso derretido, ideales para agregar cucharadas generosas de guacamole.

Alitas de pollo (BBQ, buffalo o picantes), el combo ganador para un domingo de fútbol americano.

Papas gajo o papas fritas sazonadas, perfectas para dipear y compartir.

Mini hamburguesas o sliders, prácticos y llenadores sin robarle protagonismo al guacamole.

Quesadillas o tacos pequeños, fáciles de comer y muy party-friendly.

Verduras frescas en bastones como zanahoria, pepino y apio, una opción ligera que equilibra la mesa.

Chips de camote o plátano macho, una alternativa diferente y crujiente para variar las texturas.

Con estos acompañamientos, tu guacamole se convierte en la botana estrella del Super Bowl y en el pretexto perfecto para reunir a todos frente a la pantalla.

