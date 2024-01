A principios de enero es cuando más se recurre a buscar remedios “milagro” para deshacerse de las calorías consumidas en el puente Guadalupe-reyes. Sin embargo, ¿alguna vez te has cuestionado los beneficios y las consecuencias de consumir los remedios “naturales” que tanto se viralizan en internet?

Infusiones milagro. Foto: Vegan Liftz / Pexels

Las infusiones milagro

Actualmente las redes sociales están llenas de mensajes que te animan a perder peso de forma rápida, sin mucho esfuerzo y con productos naturales de fácil acceso. A consecuencia de esto, es común encontrar consejos, tips y recetas para perder peso aumentando el riesgo de generar hábitos alimenticios dañinos para nuestra salud. Que van desde Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) hasta daños graves en el estómago o el corazón.

Estos remedios por lo general vienen acompañados de frases que prometen “vientre plano”, “quemar grasas” o “desempanzonar”, pero muchas veces omiten mencionar datos científicos reales, e indicar los efectos directos que tienen en nuestro organismo. Así como advertir de los peligros y consecuencias de su consumo sin la supervisión de un especialista.

Los riesgos de las bebidas detox

Infusiones milagro. Foto: Erik Mclean / Pexels

Los tés “detox” son aquellos que prometen desintoxicar el cuerpo y ayudar a la pérdida de grasa. Muchos de ellos son combinaciones compuestas de laxantes, diuréticos o saciantes.

Ejemplo de ello es el agua, que si bien, su consumo es indispensable para gozar de buena salud; tomarla en infusiones muy calientes en ayunas puede resultar peligroso para el esófago y más aún cuando se opta por mezclas “detox”. Estas son las más comunes:

Infusión de jengibre: puede provocar acidez estomacal, náuseas, vómito, gases, dolor de estómago, arritmias en el corazón. Y el peligro aumenta para las personas que tienen daño en los riñones.

Agua caliente con jugo de limón: puede provocar acidez estomacal, daño en la flora intestinal y vómito.

Agua caliente con sal: es causante de osteoporosis, cálculos renales, hipertensión e insuficiencia cardíaca.

Infusiones milagro. Foto: Toni Cuenca / Pexels

Recordemos que "Todo en exceso hace daño" y este caso no es la excepción. Ya que si bien las infusiones no son dañinas per se, pueden convertirse en un peligro si se consumen en exceso, sin supervisión o cuando ya hay un daño estomacal previo como la gastritis.

No te dejes engañar, no existen remedios milagrosos que te hagan perder grasa o disminuir peso por sí solos. El exceso de estos remedios caseros puede poner en riesgo tu salud y generar hábitos alimenticios problemáticos.

Si lo que quieres es bajar de peso, lo mejor será coordinarlo con un plan alimenticio bien estructurado, acompañado de actividad física. Puedes consultar a un especialista que te asesore en el plan correcto para ti y siempre recuerda que lo más importante no son los kilos o la talla, sino tener un cuerpo saludable física y emocionalmente.

