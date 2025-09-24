Más Información

Entre aplausos, bromas y ataques: las reacciones al regreso de Jimmy Kimmel a la TV

⁠Influencer se vuelve viral en TikTok por reparar baches en Nuevo León y usuarios lo invitan a CDMX

Taylor Swift estrena "The Life of a Showgirl": ¿Cuánto cuestan los boletos en cines de México?

⁠Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo

Huracán Narda categoría 1: así será su impacto en la costa pacífica de México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México ocupa el tercer lugar a nivel global en la producción de espárragos. ¡Son perfectos para acompañar una gran variedad de platillos!

Hoy en , te contamos algunos de los beneficios de los espárragos para que, si aún no lo haces, consideres agregar a tu dieta esta verdura tan sabrosa.

¿Cuántos tipos de espárragos hay?

En todo el mundo se reconocen tres variedades de esta hortaliza, identificables por color: morada, blanca, y verde. Esta última, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es la que se produce en México y, por ende, la que más se consume a nivel nacional.

Foto: Unsplash.
Sin embargo, lo único que cambia es la presentación, pues su composición y beneficios son básicamente los mismos sin importar el color.

¿Cuáles son los beneficios de los espárragos?

La estrella de las sopas y ensaladas, menciona Healthline, destaca por su bajo valor calórico, y su alto contenido de vitaminas, minerales, y antioxidantes; pero esos no son todos los beneficios de los espárragos.

El valor nutrimental de 90 g de espárragos se resume en:

  • 20 calorías
  • 2.2 g de proteína
  • 0.2 g de grasa
  • 1.8 g de fibra
  • 12% de la dosis diaria recomendada de vitamina C
  • 18% DDR de vitamina A
  • 57% DDR de vitamina K
  • 7 % DDR de vitamina E
  • 34% DDR de folato
  • 6% DDR de potasio
  • 5% DDR de fósforo

Además, el consumo de espárragos promueve la salud intestinal, reduce los niveles de azúcar en la sangre, reduce el colesterol, y regula la presión arterial.

Foto: Unsplash.
Potencialmente, agrega Healthline, comer espárragos también podría mejorar el sueño, reducir el estrés, y aliviar algunos de los síntomas de la colitis.

¡Los espárragos son increíbles!

