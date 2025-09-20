¿Sabías que, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la manzana es una de las frutas más consumidas en todo el mundo? De hecho, se estima que "un mexicano consume en promedio 7 kilos de manzana al año".

Sin embargo, no todos son conscientes de la gran cantidad de beneficios que la manzana verde tiene para tu salud, así que hoy en Menú te contamos algunos de ellos.

¿La manzana verde se convierte en manzana roja?

Primero que nada, es necesario mencionar que, a diferencia de lo que muchos pueden asumir, las manzanas verdes no son manzanas rojas a las que les falta maduración. Se trata de una variante completamente diferente, por lo que sus beneficios son diferentes.

Foto: Pexels.

De acuerdo con Sahyadri Hospitals, la principal diferencia es que la manzana verde tiene mucha más fibra que la manzana roja, mientras que la roja tiene más propiedades antioxidantes que la verde.

¿Qué beneficios tiene la manzana verde?

Los principales beneficios de la manzana verde, según se listan en Sahyadri Hospitals, tienen que ver con con tu salud digestiva y son los siguientes:

Alto contenido de fibra y pectina .

y . Menor contenido de azúcar, en comparación con la manzana roja o amarilla.

Aporte de polifenoles que tienen propiedades antioxidantes.

que tienen propiedades antioxidantes. Ayuda a controlar tu peso.

Sin embargo, y como se documenta en la base de datos de WebMD, está demostrado que las manzanas en general tienen muchos otros beneficios, como reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Además, su contenido nutrimental va más allá de la fibra, pues también son ricas en:

Vitamina A y C

Calcio

Hierro

Foto: Pexels.

Y una manzana verde mediana contiene:

95 calorías

0 g de grasa

0 mg de colesterol

2 mg de sodio

25 g de carbohidratos

4 g de fibra dietetica

19 g de azúcar

Cabe mencionar que, debido a su contenido de azúcar, WebMD solo recomienda comer una manzana verde mediana al día, pues cuenta como una de las 5 porciones de fruta que debes comer al día para mantener una alimentación balanceada; y lo ideal es consumir diferentes frutas para tener una dieta variada.

