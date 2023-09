La maestra Jacobina, a sus 74 años de edad, es una de las figuras más famosas en TikTok gracias a su canal de cocina que, al día de hoy, cuenta con 2.4 millones de seguidores. La originaria de Coahuila, comenzó en el 2000 con una escuela práctica de cocina en la cual enseñaba a las futuras amas de casa a cocinar recetas sencillas y económicas que dieran felicidad en el hogar y mantuvieran la salud de la familia.

Maestra Jacobina

Todo este conocimiento trascendió y se digitalizó llegando a un público que doña Jacobina no esperaba y que, ahora, alimenta día a día con trucos de cocina, tips de limpieza y recetas que todos podemos hacer en casa.

¿De dónde eres y qué hacías antes tener tu cuenta de cocina en la plataforma de TikTok?

Soy de Nueva Rosita, Coahuila, pero vivo en la Comarca Lagunera desde hace 35 años. De profesión, soy maestra. Trabajé para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las dependencias educativas cerca de 40 años en todos los niveles académicos. Por mucho tiempo fui maestra indigenista, lo cual me ayudó a regresar a los pueblos con un interés gastronómico. Acabo de hacer un viaje por los pueblos mágicos de Hidalgo. Retomé lo que era mío desde las recetas e ingredientes. Estoy muy contenta de ello.





¿Cómo conectas tu trabajo anterior con tu canal de “Cocinando con Jacobina”?

La oportunidad para trabajar en la Secretaría de Educación Pública me hizo viajar por toda la República Mexicana. Me hizo aprender de usos y costumbres de los lugares que visitaba. Disfruto de acercarme a los puestos a de comida, ver cómo preparan los alimentos, qué tipo de maíz utilizan, ir a los mercados y elegir mis propios ingredientes, en donde me comparten recetas.

Maestra Jacobina

También el cocinar para mi familia me dio mucho porque si no había el recurso para ir a un restaurante o disfrutar de un platillo extranjero, me daba a la tarea de investigar cómo se hacían para preparárselo a mi familia. y que lo supieran comer y se disfrutara en la mesa.

¿Quién te enseñó a cocinar?

Soy de la generación en la que, desde niña, estuve involucrada en las labores de la casa. al ser una familia tan numerosa, siempre se preparó mucha comida. Cuando había recursos, se mataba un guajolote o buena gallina o cerdo, el cual se aprovechaba todo y se compartía con los vecinos. Con el cerdo, se elaboraba morcilla, jamón curado, chicharrón, fritangas y se compartía con todo el barrio.

Desde ahí uno aprende a cocinar, ayudar a menear la cazuela, preparar el nixtamal, darle de comer a los animalitos. Todo esto te hace partícipe de las labores culinarias. Ves que todos los días hay una oportunidad de comer algo nuevo y rico, es la proyección de un amor por tu familia.

Maestra Jacobina

Si te enamoras de cocinar, te das cuenta que todos los días puedes aprender algo nuevo, que puedes apapachar a la gente con lo que tú hiciste. El amor lo podemos proyectar en la comida.

¿Cómo te profesionalizaste?

Siempre vi la cocina de Patricia Quintana. Estuve en talleres con Yuri de Gortari, así como en academias culinarias de Puebla en Benoit Gaillot; aquí en Coahuila en La Cocina Práctica Mexicana; y en Annecy, Francia en La Bonne Cusine. En esta última escuela, para estudiar, trabajé ahí mismo de auxiliar porque no tenía el dinero para pagarla, además de que busqué la manera de vender comida. Mi especialidad allá fueron las tortillas de harina y el mole. Se me vendía mucho.

¿Cómo recopilaste recetas?

Desde chamaca tengo colección de revistas y libros. Tengo una basta biblioteca en la que me documento, además de mi libreta en la que escribo tips fruto de mi experiencia. Quiero que todo este conocimiento funcione a los demás.

Por ejemplo, ahorita compartí uno que me recomendaron en Hidalgo: comer fresas frescas en ayuno para desinflamar. Yo tengo las manos muy dañadas, al punto que no las podía cerrar. Empecé a comer las fresas durante un mes y ya mejoré.

Maestra Jacobina

¿Cómo empezaste a grabar tus recetas y tu canal en TikTok?

Por una necesidad y anímica. Mi esposo estaba muy enfermo. Esta situación y el encierro me hizo buscar una manera de salir adelante. La respuesta fue dar las clases en línea de manera gratuita a mis alumnos.

En TikTok encontré un espacio con mucho alcance pero, sobre todo, humano. Mis hijos me animaron a comenzar ahí; recuerdo que mis primeras recetas que grabé para mi canal fueron las enchiladas a la huerta, y arroz de diferentes maneras.

Tus tres ingredientes favoritos para cocinar:

El ajo indiscutiblemente, la cebolla y, entre las hierbas de olor, me gusta la combinación del comino, clavo, orégano y mejorana. Es una fusión similar a los aromas de la cocina hindú.

Maestra Jacobina

