El actual ritmo de vida tan ajetreado puede ser un problema al empatar otras actividades dentro del día a día. Una de las tareas que se ven obstaculizadas es el preparar los alimentos, por ello, cada vez son más las personas que optan por comer fuera de casa o bien, eficientar los tiempo al cocinar con el uso de alimentos congelados o en lata.

Ambos productos son populares si se trata de ahorrar tiempo a la hora de hacer de comer, no obstante, una de las diferencias más tangibles entre ambas es la caducidad, pues los alimentos congelados suelen tener menos tiempo de vida que los enlatados, los cuales puedes tardar en perecer más de un año.

¿Son buenos los alimentos enlatados?

Hay muchas dudas respecto a si los alimentos enlatados son nutritivos o no, por lo que el sitio de salud Healthline menciona que no es correcto afirmar por completo que estos sean menos nutritivos que los alimentos frescos, y puntualiza que en realidad, muchos de estos conservan sus propiedades.

Algunos elementos como las proteínas, carbohidratos y grasas no se ven deteriorados en los enlatados; de igual manera que los minerales y liposolubles como la A, D, K y E. No obstante, las vitaminas C y B sí pueden dañarse al conservar los alimentos enlatados, pero eso no significa que pierdan por completo sus propiedades.

En consiguiente, los alimentos enlatados pueden ser una fuente saludable de nutrientes, casi como los alimentos frescos. Estos no representan un riesgo mortal para tu salud y puedes incluirlos en tu dieta, siempre y cuando haya un equilibrio en su uso para que este no represente el 100% de tu alimentación.

Alimentos enlatados muy saludables

Una vez que aclarado el punto de que los alimentos enlatados no son malos siempre y cuando se consuman con moderación, te mencionaremos algunos productos que conservan mejor sus propiedades. De acuerdo con la revista Chicago Health Magazine, el portal EatingWell y el sitio web Healthline los mejores son los siguientes:

Frijoles o garbanzos: Imagina el tiempo que puedes ahorrarte al comprar este alimento enlatado. Si bien son productos que tardan demasiado tiempo para cocerse, los frijoles y garbanzos son una excelente opción de enlatados. Pescado: El pescado es una fuente grande de proteína, además al igual que los frijoles, hay pescado que ya no debe prepararse e incluso con tan solo sacarlo de la lata puede estar listo para comerse. Jitomates cortados o puré de tomate: Los jitomates en algunos otros países, son difíciles de conseguir por la temporada de cosecha y por ende son excelente opción en lata. Sin embargo, una de sus variantes que es el puré de jitomate es bastante útil en la cocina mexicana, pues es con ellos que se hacen una infinidad de platillos. Remolachas: La remolacha, también llamada betabel en el país, es otro de los alimentos que puede conservarse bien estando enlatado. EatingWell menciona que puede ayudar a nivelar la presión arterial, reducir la inflamación abdominal y un buen soporte en el rendimiento deportivo. Leche de coco. ¿Te ha pasado que compras agua de coco y esta se echa a perder al día siguiente? La leche de coco enlatada es famosa por los vegetarianos, pues a diferencia de la leche normal, esta puede permanecer más tiempo sin ser consumida, manteniendo sus propiedades y característico sabor. Maíz enlatado. Al ser un país que consume mucho maíz, no debería descartarse este icónico alimento en su versión enlatada. Está lleno de vitamina C y puedes encontrarlo en varias versiones, ya sea entero o solo con los granitos sueltos.

Finalmente, recuerda que si bien los alimentos enlatados son excelentes opciones saludables, casi al igual que los alimentos frescos, lo más saludable es tener una dieta balanceada entre ellos y si tienes la oportunidad, optar por la segunda opción.

