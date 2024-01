Resistir la cuesta de enero siempre es el primer reto del año, sin embargo, no tiene por qué ser imposible. Comer económicamente no debe significar no comer delicioso, por eso, en Menú te contamos de siete alimentos que te harán rendir los bolsillos.

Frijol

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Frijol. Foto: Anna Tarazevich / Pexels

El frijol es siempre una buena manera de economizar, ya que rinde mucho y sacia el apetito fácilmente. Puedes hacer unas enfrijoladas o unos huevos ahogados en salsa de frijol. En tiendas departamentales desde los $28 pesos, hasta los $58.00. En central de Abastos, en un promedio de $31.00 hasta $50.00 pesos.

Lenteja

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Lentejas. Foto: Tamara Elnova / Pexels

La lenteja es otro alimento altamente nutritivo y que rinde mucho. Siempre puedes hacer una sopa de lentejas, hamburguesitas, acompañarlas con arroz o hasta mole de lentejas. En tiendas departamentales alrededor de $45.00 pesos y en Central de Abastos desde los $29.00 pesos

Haba

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Habas. Foto: Karolina Grabowska / Pexels

Indiscutiblemente, la sopa de haba es una gran receta para economizar y nutrirse adecuadamente, aunque también las puedes preparar con huevo revuelto, en ensaladas, o tortitas de habas verdes. En tiendas departamentales desde los $35.00 pesos y en central de abastos desde los $26.00 pesos.

Arroz

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Arroz. Foto: Alesia Kozik / Pexels

Hay mil maneras de cocinar arroz, por supuesto, el tipo de arroz y el origen cambian su precio, pero siempre puedes cocinarlo con verduras, agregarlo a un caldo de pollo o hasta para un postrecito. En tiendas departamentales desde los $16.00 pesos hasta los $41.00 y en la Central de abastos en promedio $20.00 pesos.

Maíz para tamales

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Maíz. Foto: Vicafree / Pixabay

Los tamales siempre son la mejor idea para tener lleno el estómago. Lo mejor es que puedes hacerlos de casi cualquier guisado que tengas, incluso son ingredientes dulces. La harina de maíz nixtamalizado en tiendas departamentales y en central de abastos va desde los $19.00 pesos.

Betabel

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Betabel. Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

El betabel es un tubérculo bastante versátil, con el puedes hacer ensaladas, jugos, dips, hacerlo en cochinita o en sopa. En tiendas departamentales desde los $27.00 pesos. En la Central de Abastos desde los $20.00 pesos.

Pollo

Alimentos económicos para la cuesta de enero. Pollo. Foto: Lukas / Pexels

En mercados de la CDMX, el kilo de pollo ronda los $50.00 pesos. Siempre puedes preparar una pechuga asada, desmenuzar el pollo para unos tacos dorados, o añadir alguna pieza para hacer caldo de pollo. Acompañarlos con otros ingredientes de la lista puede hacer toda la diferencia.

Estos alimentos son fáciles de conseguir, baratos, deliciosos y, sobre todo, muy versátiles para que los cocines y acompañes con un sinfín de platillos, o por qué no, comerlos solos, pues son muy nutritivos y rápidos de cocinar. Sigue en Menú para más información sobre tus ingredientes favoritos.

