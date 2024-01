Si te has propuesto comer menos alimentos de origen animal, quizás este reto de internet sea para ti. Se trata de “Veganuary”, un challenge creado por defensoras de animales para promover el veganismo paso a paso. La idea es pasar todo enero sin comer nada proveniente de animales, desde carne hasta lácteos.

Enero sin carne

En el sitio web del reto puedes encontrar algunos consejos, recetarios e información sobre cómo iniciar dentro del mundo vegano. La posición de la organización es muy directa, quieren un mundo sin crueldad animal:

“Nuestra visión es simple; Queremos un mundo vegano. Un mundo sin granjas de animales y mataderos. Un mundo donde la producción de alimentos no diezme los bosques, contamine los ríos y los océanos, exacerbe el cambio climático y lleva a las poblaciones de animales salvajes a la extinción.”

Se puede intuir que Veganuary es una especie de prueba gratis en el mundo del veganismo, en las declaraciones de las celebridades que los apoyan, sugieren que lo pruebes un mes y veas “si te funciona”. De manera que promueven un cambio en el estilo de vida alimenticio de quienes sigan el reto.

Entre las celebridades que apoyan no solo Veganuary sino el veganismo, destacan Joaquin Phoeanix, conocido por sus papeles en The Joker, Her y Napoleon; Paul McCartney; Alicia Silverstone, de Clueless; Evanna Lynch, de Harry Potter, y hasta Marco Antonio Solis y Axel.

Un kit que inspira el veganismo

Si ya te decidiste en participar en veganuary, el siguiente paso es registrarte en su página web, en la cual, te pedirá un correo electrónico, nombre y edad, para darte algunos consejos para iniciar en el mundo de la comida a base de plantas.

Una vez inscrito en el reto, te pedirá que registres una fecha de inicio, la cual te servirá como referencia para ver que tan bien cumpliste el reto y cuánto tiempo lograste comer opciones vegetales en vez de carne.

Dentro del blog del reto, hay un apartado con consejos nutrimentales y los logros de este. Aunque especifican que es mejor consultar a un especialista en salud, dan tips sobre como mantener un buen manejo nutricional en la dieta vegana.

Por otro lado, dan las estadísticas, de acuerdo con su propio sondeo, de cómo va Latinoamérica y otras partes del mundo respecto a la visibilización vegana. Según sus cifras, México tiene un buen lugar respecto a toda Latinoamérica sobre opciones veganas, justo después de Brasil.

Recetario vegano

Una de las cosas más útiles que el kit de Veganuary ofrece es un recetario hecho con recetas compartidas de celebridades o personas con acercamiento al mundo vegano. Entre las recetas destacan el cheescake de fresas para desayunar. Para comer puedes probar la pizza de achicoria con aceite de trufa, de Silverstone; el pastel de tres frijoles de Lynch, o el risotto vegano de Axel.

Así mismo, en la página web hay recetas para desayunos, comidas, cenas y ocasiones especiales. Ideales para personas intolerantes al gluten, recetas sin levadura, nueces, trigo ni soya. Crudas, cocidas, para embarazadas, banquetes, infancias y deportistas.

Si lo que quieres es intentar probar el veganismo, quizá puedas empezar probando este reto. De cualquier manera, no es obligatorio, ni implica ningún costo, a menos que quieras donar a su fundación que busca promover publicidad vegana, nuevos productos alimenticios de este tipo y campañas para su difusión. Cuéntanos, ¿tomarías este reto o no?

