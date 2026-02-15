Más Información

La tarde del pasado sábado, en pleno Día del Amor y la Amistad, suscriptores de asistieron de manera gratuita a la obra “Qué desastre de función”. Al finalizar la puesta en escena, tuvieron la oportunidad de conocer al elenco e intercambiar palabras con el director de la obra durante un exclusivo meet & greet.

Entre potentes risas, el montaje dirigido por Cristian Magaloni presentó una comedia de tres actos que cuenta la historia de una compañía teatral que intenta montar una obra humorística ligera y veloz, pero enfrentan retos como olvidos de líneas, conflictos pasionales personales y rivalidades.

Al finalizar la obra, los suscriptores del Gran Diario de México subieron al escenario, donde no solo pudieron interactuar con el set, sino que conocieron al director y los actores y actrices Anahí Allué, Pedro de Tavira, Mario Alberto Monroy, Pamela Almanza, Roberto Duarte, Mariana Gajá, Ximena Romo, Marco Antonio García y Fer Córdova.

Los suscriptores de este diario subieron al escenario del teatro. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Los suscriptores de este diario subieron al escenario del teatro. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

La puesta en escena demostró la destreza de su elenco disfrazada de caos, pues para que pareciera que nada estaba bajo control, todo debía estar precisamente calculado.

“Es un ensamble muy difícil de llevar a cabo con perfección; todo lo que ven ustedes en realidad está superensayado y medido, centímetro por centímetro y palabra por palabra”, señaló en entrevista la actriz Anahí Allué.

Entre risas, los suscriptores convivieron con el elenco y director de la obra. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Entre risas, los suscriptores convivieron con el elenco y director de la obra. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Los suscriptores se tomaron fotos e intercambiaron palabras con el elenco. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Los suscriptores se tomaron fotos e intercambiaron palabras con el elenco. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

"Qué desastre de función" se presenta de viernes a domingo en el Teatro Jorge Negrete, en la calle Manuel Ignacio Altamirano #128, Colonia San Rafael.

Si tú también quieres ser parte de estos eventos únicos con tus artistas, escritores y columnistas favoritos, suscríbete a y sé parte de estas experiencias inolvidables. ¡Vive momentos inigualables gracias a los que te ofrece tu suscripción !

