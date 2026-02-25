Donald Trump ha cambiado radicalmente la dinámica bilateral entre México y Estados Unidos, presionando para influir en medidas de seguridad que han derivado en eventos como la caída de Nemesio Oseguera “El Mencho”: “negocia el tema migratorio con el comercial, y el comercial con el de seguridad”, explicó María José Urzúa durante un encuentro exclusivo con suscriptores de EL UNIVERSAL , el pasado 24 de febrero.

Urzúa y Talya İşcan, internacionalistas de amplia trayectoría académica, asistieron a la redacción del Gran Diario de México para analizar el nuevo tablero geopolítico que se perfila este año. Al iniciar la charla, Urzúa subrayó que la reciente captura y abatimiento de “El Mencho” está ligada a la relación con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

María José Urzúa subrayó que la reciente captura y abatimiento de “El Mencho” está ligada a la relación con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC. | Foto: Germán Espinosa.

María José Urzúa consideró que, antes de Trump, las diferentes agendas de la relación bilateral, como la comercial, de seguridad y migratoria, estaban separadas e incluso aisladas; sin embargo, ahora todas se correlacionan y se usan para presionar.

Lee también La guerra silenciosa contra América Latina

Pese a ello, las especialistas coincidieron en que ambos países dependen uno del otro. “Un alto porcentaje de las drogas que llegan a Estados Unidos entran por México, entonces debe ser un aliado en temas de seguridad; si Trump quiere contener la migración indocumentada, necesita de la cooperación fronteriza de México. Por otro lado, más del 75% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, México es su principal socio. Así como nosotros tenemos mucho que perder, ellos también”, aseveró Urzúa.

Destacan papel de Sheinbaum ante Trump

“La presidenta ha hecho realmente un buen papel en lidiar con el presidente Trump”, sostuvo Urzúa. Para la experta, Claudia Sheinbaum ha sabido negociar correctamente con el dirigente americano, pues “ha mantenido un margen de maniobra, sobre todo con miras a tratar de que el T-MEC sobreviva”.

Para la internacionalista, un ejemplo del éxito de la relación bilateral es que, aunque Trump ha impuesto aranceles a nivel mundial, “México está en una posición favorable”, pues debido a su capacidad de negociación, se logró que los bienes dentro del T-MEC no se afecten por estos.

Lee también ¿Por qué el neoliberalismo no funciona?

Talya İşcan, columnista de esta casa editorial, explicó que México se encuentra en un panorama difícil de política exterior. | Foto: German Espinosa

Talya İşcan, quien también es columnista de esta casa editorial, explicó que México se encuentra en un panorama difícil de política exterior, pues es “el país más estratégico de toda Latinoamérica y al mismo tiempo el aliado más estratégico de Estados Unidos”, por lo que “debe balancear los discursos de poder en todo el continente, tomando en cuenta a Estados Unidos con la agenda de seguridad migratoria e invasiones a nivel global”.

¿Es posible que Estados Unidos intervenga militarmente en México?

İşcan descartó la posibilidad de una intervención en México por parte de Estados Unidos como la ocurrida el pasado 3 de enero en Venezuela, operación en la que fue capturado Nicolás Maduro. “No creo que un tipo de intervención así, tan humillante, tan explícita frente a los ojos del mundo, suceda en México”. Para la especialista no es posible, debido a lo “estrecha y fuerte” de la relación bilateral.

Sin embargo, İşcan consideró que el mero hecho de “que se hable de esa posibilidad” creará “sectores y personas que lo normalicen”, lo cual “debilita el prestigio de la soberanía mexicana y del gobierno mexicano, no únicamente de una administración, sino de toda la imagen del país”.

Lee también ¿Quién decide quién es terrorista?

Urzúa tampoco vaticinó una intervención mayor por parte de Washington en territorio mexicano, “ni de magnitud similar a lo que ocurrió en Venezuela, ni una más acotada, como por ejemplo, el uso de drones para bombardear laboratorios del fentanilo”, pues considera que al gobierno de Estados Unidos le conviene “la estabilidad en México y su cooperación”.

Talya İşcan y María José Urzúa en una charla sobre la geopolítica de 2026 con suscriptores. | Foto: German Espinosa.

No obstante, la experta señaló su preocupación por la erosión del “uso unilateral de la fuerza en contra de un estado soberano” y la ausencia siquiera de una justificación. La especialista establece que no existe argumentación jurídica posible para una intervención militar de Estados Unidos en México, pero “tal vez ya ni siquiera les interesa o necesitan tener una”.

La ONU en riesgo

Ante un panorama tenso con conflictos latentes en Medio oriente y Europa, las especialistas señalaron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta un futuro incierto, incluso con la posibilidad de convertirse en una "organización zombie" que "sigue existiendo, pero con pocos recursos y con poca capacidad de acción", mencionó Urzúa.

Lee también T-MEC en alerta roja: el futuro económico de México

Esta situación se agrava por el hecho de que Estados Unidos, uno de sus principales fundadores y financiadores, "está retrasadísimo en el pago de sus cuotas ante la ONU" y ha comenzado a "salir de estos acuerdos, de estos tratados, de estos mismos organismos", señaló Talya İşcan.

Al finalizar la charla, algunos suscriptores se tomaron fotografías individuales con las ponentes. | Foto: German Espinosa.

Urzúa Valverde cuestionó si otras naciones querrán y podrán ocupar el vacío que está dejando Estados Unidos en términos financieros en la organización, pues señala que en la Unión Europea "no existen consensos al interior" para asumir ese liderazgo.

Otro posible escenario sería que China, un país que “paga sus cuotas y participa activamente en discusiones sobre desarrollo y operaciones de mantenimiento de la paz”, tome el liderazgo en el organismo. Sin embargo, Urzúa advirtió que, de financiar y liderar este tipo de pactos internacionales, lo haría en favor de sus intereses, lo cual sería “una pésima noticia para las agendas de derechos humanos”.

Lee también Es tiempo de mujeres: México lo dice en la ONU

Descubre cómo participar en las Experiencias Plus

Este encuentro con Talya İşcan y María José Urzúa es solo una muestra de los beneficios que ofrece ser suscriptor de EL UNIVERSAL. Si deseas vivir experiencias únicas, interactuar de cerca con columnistas, acceder a contenido premium, así como descuentos exclusivos, te invitamos a suscribirte. No pierdas detalle de nuestras próximas citas a través del Canal de WhatsApp Plus, donde recibirás invitaciones de primera mano para nuestros futuros eventos y charlas exclusivas.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos.

Disfruta contenido especial en la Sala Plus.

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.

Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.