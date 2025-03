El próximo sábado 29 de marzo a las 18:00 horas, suscriptores de EL UNIVERSAL tendrán la oportunidad de disfrutar de la aclamada obra de teatro "Casas Vacías", dirigida por Mariana Giménez y con las actuaciones de Paula Watson y Mariana Villegas.

La función se llevará a cabo en el Foro Shakespeare, ubicado en la colonia Condesa, un espacio único dedicado al teatro en la Ciudad de México. Como parte de los beneficios exclusivos para suscriptores Plus, los asistentes podrán acceder a la función de forma gratuita, una de las muchas ventajas que otorga esta suscripción.

"Casas Vacías" es una adaptación teatral de la novela homónima de la escritora y socióloga mexicana Brenda Navarro, publicada en 2019 y que recibió el prestigioso Premio Tigre Juan en 2020. La obra aborda temas complejos como la maternidad, la soledad, la desesperación, la culpa y la necesidad de amor, a través de los ojos de dos mujeres que se enfrentan a un dolor profundo en un mundo violento e injusto.

Lee también Elección judicial bajo la lupa: Melissa Ayala y Leslie Jiménez analizaron el proceso con suscriptores de EL UNIVERSAL

El encuentro entre las protagonistas, interpretadas por Mariana Villegas y Paula Watson, surge de un deseo común por descifrar una incógnita sobre su propia existencia. Un encuentro que, según la sinopsis, podría significar un regreso a lo perdido, un consuelo o, tal vez, un complemento que permita comprender el dolor compartido.

La adaptación de "Casas Vacías" para el escenario ha sido realizada por el traductor y escritor Humberto Pérez Mortera, quien captura la esencia de la novela en esta versión teatral.

¡Da clic aquí para asegurar tu lugar!

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Este evento es exclusivo para suscriptores de este diario y es uno de los muchos beneficios que ofrece la suscripción Plus de EL UNIVERSAL, que además otorga acceso ilimitado a todos los contenidos del diario, newsletters exclusivos, adelantos de los columnistas favoritos de los lectores y mucho más.

Lee también Amor, amistad y los mejores vinos! EL UNIVERSAL y el Wine Bar by CMB organizaron una cata exclusiva para suscriptores

Si aún no eres parte, te invitamos a unirte a EL UNIVERSAL Plus para disfrutar de este y otros beneficios. Consulta las promociones disponibles y no pierdas la oportunidad de disfrutar de esta obra de teatro.