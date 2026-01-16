Culiacán, Sin a 16 de enero. - La Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de auxilio que atendieron reportes de disparos sobre la calle Amapola, en la colonia Juntas de Humaya, en la capital del estado, localizaron tiradas en el suelo a dos mujeres de apariencia jóvenes, las cuales no presentaban signos vitales.

El personal de seguridad delimitó la zona para resguardar las evidencias para el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado que inició con los primeros trabajos, con la recolección de los casquillos percutidos y los testimonios.

Los cuerpos de las dos jovencitas, aún sin identificar, fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en espera que sus familiares puedan acudir a identificarlos y poder, iniciar la carpeta de investigación sobre este doble homicidio.

Violencia no para

El pasado nueve de enero, en los municipios de Culiacán y Guasave, bajo diferentes circunstancias tres mujeres fueron asesinadas, una de ellas, de nombre Claudia del Rosario”, de 38 años, fue atacada a balazos, por un hombre con el rostro cubierto que la interceptó al salir de su trabajo.

A través de un reporte a las líneas de emergencia se notificó a las autoridades de seguridad pública y a los cuerpos de auxilio del municipio de Guasave que en la calle Acacias, de la colonia del Bosque, una mujer se encontraba herida de bala.

Los paramédicos de la Cruz Roja, determinaron que Claudia del Rosario “N” aún presentaba signos vitales, por lo que la trasladaron a la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde poco después, se reportó su fallecimiento.

En la capital del estado, inicialmente, se reportó que, sobre la avenida de los Sauces, en los límites con la colonia Villa Satélite, en el extremo poniente, se encontraba el cuerpo de una mujer, de complexión gruesa, la cual a simple vista presentaba huellas de golpes.

Las autoridades que acudieron a dar fe de los hechos confirmaron su muerte, sin lograr establecer si esta fue privada de la vida en el lugar donde fue encontrada o fue trasladada por desconocidos, por lo que se iniciaron las primeras investigaciones, para conocer su identidad.

En un tercer hecho de violencia, en la comunidad ejidal de Bachigualatito, en Culiacán, hombres armados penetraron a la vivienda de la comisaria de dicha comunidad, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, a la cual privaron de la vida de varios disparos y a su hermano “Daniel” lo dejaron gravemente herido.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán fueron alertadas de detonaciones de armas de fuego, por la calle Benigno Aispuro, en la comisaria de Bachigualatito, al llegar al lugar en un domicilio encontraron a una mujer muerta y a un varón herido, por lo que solicitaron el auxilio de la Cruz Roja.

En los primeros datos recabados, se conoció que la mujer, de 40 años de edad, era la Comisaria del ejido, Mirna Karime, la cual recibió varios impactos de bala por personas desconocidas que lograron entrar a su casa, los cuales lesionaron a su hermano Daniel “N”, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital.

