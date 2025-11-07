Pachuca.– Tres elementos de la Policía Municipal de Tizayuca, Hidalgo, fueron enviados al Centro de Readaptación Social de Pachuca, luego de que un juez de control determinara la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, dentro de la investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre que había sido detenido y que falleció presuntamente a consecuencia de golpes propinados por los agentes de seguridad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 8 de octubre, en que la víctima, identificada con las iniciales L.A.H.C., fue detenida presuntamente por una falta administrativa y trasladada al Centro de Justicia Cívica, ubicado en el fraccionamiento Haciendas de Tizayuca.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre fue golpeado por los tres oficiales, quienes posteriormente lo liberaron, a pesar de las graves lesiones que presentaba, mismas que le ocasionaron la muerte horas más tarde.

Ante ello, los familiares exigieron una investigación exhaustiva en contra de los oficiales identificados como Juan Arturo N., Alan Giovani N. y Luis Óscar N., todos elementos activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, derivada de la carpeta de investigación 12-2025-15348, los agentes de la Policía de Investigación trasladaron a los imputados ante el juez de control Víctor Manuel Portela, quien determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Los tres policías permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Pachuca mientras continúa el proceso, luego de que se acogieran al término constitucional de 144 horas.

