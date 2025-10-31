Las dos mujeres señaladas como presuntas responsables de la sustracción de la bebé Judith Alejandra en el hospital Materno Infantil de Durango, fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada por particulares, después de que el juez reclasificara el delito que inicialmente estaba clasificado por secuestro.

Fue este viernes que Karla Daniela “N” y Anabel “N”, tuvieron la audiencia en la que el juzgador determinó que existían evidencias para procesarlas, por lo que también mantuvo la medida cautelar determinó prisión preventiva.

El jueves 23 de octubre se reportó la sustracción de la bebé del hospital Materno Infantil y un día después el gobernador Esteban Villegas informó que ya se había recuperado a la bebé.

El sábado 25 de octubre la fiscal Sonia Yadira de la Garza informó de la detención de las dos mujeres. Según la fiscal, Anabel, que trabajaba en el área de limpieza del hospital, fue la cómplice de Karla Daniela quien sustrajo a la bebé porque había dicho a su pareja y su mamá que estaba embarazada.

La familia de Anabel ha protestado porque consideran que no existen las pruebas para acreditar la culpabilidad.

