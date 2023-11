Santiago de Querétaro. — Mujeres de diferentes edades e historias diversas son parte de la Universidad de las Mujeres en esta ciudad.

En la institución, todas son madres de familia que han encontrado ahí una posibilidad para continuar o retomar sus estudios con becas.

Actualmente hay mil 632 mujeres inscritas en alguna de las 18 carreras que ofrece la Universidad de las Mujeres, así como el bachillerato y maestrías.

Una de las estudiantes de Administración de Empresas en modalidad sabatina, Marbeth Sánchez Cuevas, cuenta a EL UNIVERSAL que dejó de estudiar por 10 años, pero decidió a volver a la escuela por las facilidades que tiene esta institución, entre ellas el uso de la ludoteca porque tiene un hijo y una hija de 9 y 7 años respectivamente.

“Terminé la prepa, dejé 10 años de estudiar, me falta año y medio para finalizar, elegí esta carrera porque me llama la atención lo relacionado a recursos humanos, finanzas y todo lo que es administrativo”, expresó.

A sus hijos los lleva todos los sábados que le tocan clases presenciales, y están en la ludoteca de 8 de la mañana hasta mediodía, resalta.

“Mis hijos están orgullosos de mí, están muy contentos”, expresó.

Marbeth tiene 31 años y ahora que retomó sus estudios quiere también hacer la maestría, porque actualmente cuenta con una beca de 65%, por lo que da un pago de 840 pesos al mes.

Con 29 años y una niña de tres, Carolina Lara estudia Ingeniería Industrial y de Sistemas, y actualmente va en tercer cuatrimestre y ésta es su segunda carrera.

“Nada más me metí tres meses a trabajar a una fábrica y vi todo lo que hacían y me llamó más la atención, me gustó más lo administrativo, me gusta lo que estoy aprendiendo, me faltan dos años (…) Me gustó la universidad porque dan beca”, manifestó.

Carolina llevaba a su hija de tres años a la escuela con ella los sábados, y entraba a los salones, pero le solicitaron que hiciera uso de la ludoteca, pero no se adaptó y ahora es su abuela quien la cuida mienta Carolina toma clases.

“Anteriormente la traía, hay ludoteca, pero ella no se quería quedar, la metía conmigo a mi salón y mis clases, no había tenido inconveniente, pero ahora nos hacen que usemos la ludoteca, porque para eso es”, reconoció.

Asimismo, Laura Martínez Morales cursa quinto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía, ella no había estudiado la universidad porque le dio prioridad al trabajo

“Estuve trabajando con la Policía Federal, lo que ahora es la Guardia Nacional y siempre tuve la inquietud de estudiar. Elegí pedagogía porque me gusta la educación, los niños y las manualidades”, expone.

Laura se visualiza como maestra o directora en alguna escuela.

“Invito a las mujeres para que se den la oportunidad de seguir estudiando de verdad que nunca es tarde para estudiar”, dice.

La Universidad de las Mujeres es una oportunidad para aquellas que no han podido continuar sus estudios por diversas circunstancias a quienes además de brindarles becas a través de un estudio socioeconómico, también tienen la facilidad de elegir entre horarios sabatinos o escolarizado, y también como una de las historias, hay servicio de guardería y ludoteca para quienes son madres de familia.

Este año, además, egresó la primera generación de maestría en diversas especialidades como Educación, Gestión de Proyectos, Finanzas, Derecho, entre otros; fueron 174 mujeres entre 23 y 66 años.

Debido al éxito que ha tenido este modelo de estudios exclusivo para mujeres es que el gobierno municipal planea impartir doctorados, además de agregar otras carreras que han solicitado las alumnas.

También derivado del éxito, la Universidad de las Mujeres, proyecto puesto en marcha en sociedad con la escuela ICEL —que brinda las clases y proporciona las instalaciones— hará una ampliación que contempla seis nuevos salones, así como diversas áreas comunes, para que las mil 632 mujeres universitarias que cursan alguna de las 18 carreras tengan mejores instalaciones.