Pachuca.— La situación que se vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, con redadas contra trabajadores migrantes y protestas diarias, ha cimbrado a todos los sectores en Hidalgo.

Esta entidad registra más de 427 mil hidalguenses en la Unión Americana, 84 mil de ellos en California, por lo que autoridades, familias y organizaciones están preocupadas; para todos es una pesadilla que esperan pase pronto.

El director de la Oficina del Migrante en Ixmiquilpan, Leonardo Rodríguez Dañu, explica que la mayoría de los migrantes hidalguenses que radican en ese país son originarios del Valle del Mezquital, especialmente de Ixmiquilpan.

La Oficina del Migrante en Ixmiquilpan atiende a los hidalguenses que tienen familiares en EU, ante las detenciones por las redadas en centros de trabajo. Foto: Especial

Dice que el incremento en redadas y deportaciones en Florida, Texas y California, así como los disturbios registrados en Los Ángeles, han afectado incluso a la economía con una baja en el envío de remesas, que estima en 50%.

Indicó que en Ixmiquilpan 99% de los habitantes tiene algún familiar en Estados Unidos, por lo que todo lo que ocurre allá repercute directamente en esta región.

En las últimas semanas han recibido información de connacionales que han sido deportados. Esta semana un vecino del lugar le pidió ayuda porque uno de sus hermanos, con más de 22 años de vivir en Estados Unidos, estaba recluido en un centro de detención en Florida.

Precisa que el migrante, originario de Actopan, fue detenido en una redada en su lugar de trabajo. En México, se ha buscado apoyo legal y ya se han gastado más de 15 mil dólares para tratar de que mantenga su residencia en Estados Unidos. Sin embargo, considera que no hay mucho por hacer, más que respetar las leyes locales.

Golpe a la economía local

Con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense también la economía estatal ha comenzado a padecer. De acuerdo con datos oficiales, las remesas han caído más de 12% en el caso de Hidalgo.

Leonardo Rodríguez dice que en el Valle del Mezquital los vecinos reportan una baja de hasta 50% en envío de dólares, lo cual afecta doblemente a las familias y municipios.

“Con esto se han caído las ventas y la economía en general”, dice; además, lamenta que no haya una defensa más fuerte hacia los migrantes por parte del gobierno federal, ni la instalación de programas de apoyo eficaces: “Únicamente replican los que ya existen y que no han tenido ningún impacto”. recalca.

Familia: entre el temor y la incertidumbre

Yahualica es un municipio ubicado en la Huasteca hidalguense; entre sus comunidades está Santa Teresa, uno de los lugares más pobres del estado. Según el Coneval, 87.9% de su población vive en rezago social y casi la mitad carece de acceso a una alimentación nutritiva, por ello no sorprende que muchos jóvenes busquen un mejor futuro en Estados Unidos.

Carlos Hernández, vecino del lugar, tiene familiares en la Unión Americana, concretamente en Florida y Virginia.

Asegura que en el pueblo la gran mayoría tiene algún pariente allá. “Apenas estuvimos analizando la situación y hay al menos 500 jóvenes que se van a Estados Unidos y regresan, ya que aquí se les otorgan permisos temporales para trabajar en el campo por seis meses”.

Aunque los jóvenes se van con contrato, la preocupación es latente en la comunidad. Es un lugar pequeño y todos saben lo que ocurre. Sin embargo, la pobreza impide a las familias estar en comunicación constante con sus migrantes.

La migración ha sido la única puerta de salida. En Santa Teresa no hay fábricas, no hay empresas y el campo apenas produce una tonelada de maíz; mientras que en otras regiones con riego, se pueden cosechar hasta 13 toneladas. Aquí no hay nada de eso.

Carlos refiere que uno de sus sobrinos es ingeniero en Mecatrónica, y a pesar de su formación trabaja en el sector agrícola, aunque en el área administrativa. La mayoría, sin embargo, tiene que firmar contratos temporales en Estados Unidos y cumplir largas jornadas de trabajo. “Sí, es muy pesado, pero no les queda de otra si quieren construir su patrimonio y ayudar a su familia”.

Hoy, la tranquilidad está ausente en el pueblo. Los vecinos se preguntan si sus familiares están bien. Muchos no saben exactamente a dónde se fueron sus hijos.

Como son comunidades indígenas, tampoco ubican el lugar en el mapa. “En mi caso he tenido que hablarles para saber cómo están. Afortunadamente, ellos están bien”. Por ahora, sólo queda esperar a que la situación mejore, “y si en algún momento hay necesidad, pediremos ayuda al gobierno”, dice Carlos.

Mientras tanto, quienes tienen teléfonos están atentos a cualquier llamada que les informe sobre sus seres queridos.

La preocupación alcanza todos los niveles

Manuel Aranda, titular de la Oficina de Atención al Migrante, dice que hasta el 11 de junio no había reportes de hidalguenses detenidos en Estados Unidos.

Califica estos operativos como graves, ya que los agentes no se identifican ni explican los motivos de la detención.

Incluso, en el Congreso de Hidalgo todas las fracciones parlamentarias emitieron un pronunciamiento en rechazo a la actual política migratoria de Washington.

El diputado Andrés Velázquez Vázquez destaca: “Los mexicanos han dejado su tierra para aportar con trabajo, talento y sacrificio a la sociedad estadounidense. Por ello, el Poder Legislativo de esta entidad lamenta el aumento de redadas, detenciones sin garantías y deportaciones aceleradas”.

En tribuna, recalcó: “Decimos fuerte y claro: cambien el rumbo, detengan el atropello y reconozcan la humanidad de quienes han engrandecido a su país. ¿Cómo se puede llamar amenaza a quienes son la base del progreso? ¿Cómo se puede reprimir a esa mano que construye?”. Asegura que el posicionamiento se basa en datos y testimonios que no pueden ser ignorados.

La estrategia en EU

Ana Bautista, representante de la comunidad hidalguense en California, comparte el temor y la incertidumbre, pero también la estrategia que han implementado para que la población migrante pueda hacer frente a los operativos, detenciones y deportaciones.

Pero, antes que nada, dice, quiere dejar en claro algo: los mexicanos y los hidalguenses son una comunidad trabajadora que busca aportar tanto a Estados Unidos como a México.

Ana dice que en estos momentos la comunidad migrante tiene temor, está asustada; hay versiones de redadas en distintos lugares y nadie se siente tranquilo.

Ante ello, han tenido que abrir canales de información y orientación para las familias, ya que una de las principales preocupaciones es la posible separación que se da si alguien es deportado. Por ello, insiste en que debe existir una red de apoyo para quienes se quedan en Estados Unidos, que generalmente son los hijos.

Ana se dice respetuosa de lo que cada persona pueda externar, pero hace un llamado a mantenerse alejados de los disturbios. “Entre más lejos estemos de las manifestaciones, más seguros vamos a estar”, recalca.

“En este momento se trata de compartir información, no de meterse en problemas”, por lo cual su función es únicamente brindar asesoría hasta donde le es posible.

Y aunque haya incertidumbre, refiere que los migrantes tienen que salir a trabajar. No pueden quedarse en sus casas escondidos, ya que deben pagar renta, agua, luz, seguros. “La vida tiene que seguir”, afirma, “por lo que salen a trabajar con miedo, pero sin otra opción”.

Además, señala que circulan muchos mitos, sobre todo en el tema de las remesas. Hizo un llamado a la unidad y a cuidar la salud emocional, tanto de quienes viven en Estados Unidos como de sus familias en México.

“Esto que sucede es una pesadilla, pero espero a que pronto pase”, destaca Ana Bautista.

