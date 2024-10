Cancún.- Luego de la represión que integrantes del Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” sufrieron en Chetumal por parte de la policía estatal, la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, indicó que buscará reunirse con ellas para refrendarles “su apoyo incondicional”, pues “todo aquel que abuse de su poder, aquel que lastime, no cabe en este gobierno”.

“Tenemos muy claro el apoyo incondicional a las madres buscadoras; incondicional. Las madres buscadoras tienen un dolor, el dolor de no ver a su hijo, a su hija y no saber dónde están. Yo me voy a reunir con ellas, a la brevedad posible, estoy al pendiente, hoy lo hablamos en el Consejo de Seguridad y recibirán el apoyo incondicional del gobierno del estado”, manifestó, al anticipar que abordará personalmente el tema.

La titular del Ejecutivo del estado fue cuestionada sobre los hechos registrados el pasado 11 de octubre en la capital del estado, cuando madres buscadoras que se manifestaban pacíficamente y bloqueaban la entrada a la ciudad, de forma intermitente, fueron agredidas por policías estatales, lo que dejó como saldo a 10 mujeres mayores de 40 años con molestias a nivel cervical y físicos en general, además de las afectaciones emocionales que conlleva un episodio de este tipo.

El dato fue aportado por Romana Rivera, presidenta del colectivo, un día después, cuando describió lo sucedido y la forma en que le fue tendida una “trampa” por parte de la Fiscalía General del estado (FGE), para separarla de la protesta con el argumento de que sus demandas serían atendidas, para aprovechar su ausencia y reprimir a las que se quedaron en la concentración.

Al respecto, Lezama Espinosa respondió que solo hubo una persona maltratada, que fue el hombre que prácticamente fue arrastrado y luego levantado por oficiales de policía, en un intento por detenerlo, mismo que fue impedido por las propias mujeres.

“Lo quiero dejar muy claro, lo ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cierre de una vialidad, la entrada y salida de Chetumal (…) y bueno el trabajo fue en torno a pedirles que se hicieran a un lado para que pudieran circular, teníamos a gente en la carretera, pero de ninguna manera habrá jamás una instrucción de lastimarlas, jamás”, dijo.

Se le preguntó cómo se procederá en contra de los efectivos que arremetieron en contra de las manifestantes, si serán separados del cargo, si readecuarán protocolos, y respondió que en Cancún se cuenta con uno, pero se trabajará en ello y en escuchar a estas víctimas indirectas.

Al insistir en si habrá separación del cargo o de la apertura de procedimientos contra los policías, como solicitaron las madres buscadoras, aclaró que, si alguno incurrió en una falta, se hará.

“Cualquier persona que haya cometido una falta, por supuesto que sí. Hoy fue un tema importantísimo en la Mesa de Seguridad.

“Todo aquel que abuse de su poder, aquel que lastime, no cabe en este gobierno. Hago un gobierno humanista con corazón feminista. Entonces siempre vamos a apoyar no solo a las madres, sino a aquella persona con vulnerabilidad”, garantizó, a la par de admitir que las madres buscadoras se manifiestan haciendo uso de un legítimo derecho a la protesta.













