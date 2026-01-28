Juchitán. –Aunque disminuyó la intensidad de los vientos que trajo el frente frío número 30, las autoridades municipales y de protección civil mantienen la alerta para la población por el desprendimiento de ramas y cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En Juchitán, seguimos podando árboles que amenazan caerse por los vientos que, en menor intensidad, se mantienen en la zona, dijo el director de protección civil municipal, José Manuel Ríos Cartas.

El funcionario añadió que en diversas colonias de la ciudad aún siguen sin el servicio de electricidad debido al desprendimiento de ramas sobre los cables eléctricos y por la caída de las cuchillas de los transformadores.

La suspensión del servicio eléctrico afectó a decenas de localidades istmeñas por la fuerza de los vientos del norte que alcanzaron rachas de hasta 120 kilómetros por hora que provocaron la ruptura de cables de alta tensión.

Dicha situación se acentuó en una docena de colonias de la ciudad de Salina Cruz, al igual que en las comunidades de la montaña zapoteca-mixe, donde los pobladores reportaron cortes de energía eléctrica.

Protección Civil del Istmo pidió a los transportistas que extremen precauciones en el tramo La Ventosa-La Venta, donde aún se sienten vientos con rachas de 70 kilómetros por hora, a diferencia de los 120 kilómetros por hora que se sintió ayer y volcó dos tráileres.

La alerta se mantuvo hacia los pescadores que laboran con embarcaciones menores en el golfo de Tehuantepec y en las lagunas, ante la presencia de olas de hasta cuatro metros. Las autoridades anunciaron el ingreso del frente frío 32, que traerá más “nortes” y bajas temperaturas.

afcl/LL