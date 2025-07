Reynosa.- "La lucha sigue, hicimos un receso, dimos una tregua, pero vamos a bloquear otra vez el viernes. En el 90 por ciento del territorio de Tamaulipas se siembra sorgo y no veo a esos productores comodines que están en sus casas, no tengan miedo o nos va a llevar la ‘chingada’ (sic)".

Así fue el llamado de Guillermo Aguilar, presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, al disolver el bloqueo que mantenían desde hace tres días en el Puente Reynosa-Pharr y en la carretera Matamoros-Ciudad Victoria.

Pese a este retiro momentáneo, expresó que el viernes 11 de junio en punto de las 8:00 horas, estarán bloqueando la carretera Reynosa-Rio Bravo, justo frente a la Secretaría de Desarrollo Rural.

"Es lamentable lo que está pasando el campo mexicano, especialmente el tamaulipeco por la caída del precio del sorgo en el mercado y vamos a seguir pidiendo al Gobierno que asuma su responsabilidad ante esta caída inminente, así como la Secretaría de Economía y de Desarrollo Rural tiene que apoyar con un ingreso objetivo a los productores".

Foto: Especial

Expresó que necesitan el apoyo de todos, desde bodegueros, casas de insumos, así como todo el sector productivo, económico y comercial.

"Se han perdido entradas económicas fuertes, no vamos a dar un paso atrás, necesitamos rescatar el campo, poner orden y exigir precio justo para nuestras cosechas de sorgo, hay quienes vendieron a precios irrisorios, el gobierno tiene que intervenir".

Dijo que en el 90 por ciento de la superficie en Tamaulipas se siembra sorgo y que le gustaría ver a los productores "comodines" que actualmente se encuentran en sus casas.

"Nos va a llevar la chingada, no tenían miedo, si hemos de morir en la lucha, que así sea, hay que defendernos, no debemos ser condenados y enjuiciados por producir alimentos. Hemos dado una tregua, estamos trabajando con números negativos, no tenemos utilidad", concluyó.

afcl/LL