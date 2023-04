El desabasto de testosterona en México se ha convertido en un tema urgente de salud pública, pero también en un ejemplo de cómo y por qué las poblaciones transmasculinas están invisibilizadas en el país, señalan organizaciones de esta comunidad, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Luego de un largo periodo de estantes vacíos que comenzó en 2021 y que se prolongó hasta fines de 2022, esta población alcanzó un punto crítico para continuar su tratamiento hormonal de reafirmación de género (THRG), lo que abrió espacio a un mercado negro de testosterona falsa distribuida como si fuera auténtica, incluso por instituciones públicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la empresa Bayer en México estuvieron al tanto de esta situación; no obstante, no actuaron o lo hicieron de manera tardía.

“Fue algo preocupante al principio, cuando escuché que estaba esa testosterona falsa, porque no sabía si iba a llegar o no hasta al IMSS, pero a amigos que también llevan la testosterona en el IMSS sí les tocó en algunas de sus clínicas, hasta que llegó a la mía”, cuenta a EL UNIVERSAL Eduardo, joven de Baja California que lleva dos años usando Primotestón, versión de Bayer

Para cuando el joven de 25 años recibió en sus manos la caja falsificada, en octubre de 2022, ya tenía la información necesaria para comprobar la autenticidad de la ampolleta, gracias a las redes creadas entre transmasculinidades.

Con el número de lote, pudo confirmar que era falsa y regresó a su clínica del IMSS para dar aviso; no obstante, en la farmacia le dijeron que no podían hacer nada porque no existía una alerta emitida por la Cofepris.

Organizaciones de Oaxaca, Sinaloa, Baja California y la Ciudad de México acudieron a diversas instancias para plantear la situación. Una de ellas, la única que realizó acciones efectivas, fue la Clínica Especializada Condesa, del gobierno de la capital del país, que ordenó la compra de 3 mil 558 ampolletas, de las cuales sólo logró conseguir mil 500.

El 19 de junio, la Cofepris informó en un comunicado que en conjunto con las clínicas Condesa de la Ciudad de México y colectivos trans, se daría “atención inmediata” para dar certeza y seguridad a la población usuaria.

“Nos dijeron que iba a haber mesas de trabajo y que ellos se iban a mover; también pensamos que ellos nos iban a orientar como cuál sería el mejor paso a dar, pero esa comunicación se bloqueó, se cerró, eventualmente les dejó de importar y dejaron de convocarnos a las juntas que iban a ser mensuales”, lamenta Gonzalo, sicólogo de la Ciudad de México.

De acuerdo con mensajes de correo electrónico proporcionados a EL UNIVERSAL por Alfonso, activista transmasculino de Sinaloa, que se comunicó directamente con Bayer de México, la empresa supo del lote falso y lo reportó ante la Cofepris desde abril de 2022.

Fue hasta el 13 de diciembre de 2022 cuando la comisión federal emitió una alerta sanitaria sobre la falsificación del Primotestón Depot, solución inyectable 250 mg/ml, con lotes XB30PFV (envase secundario) y X30PFV (envase primario), con fecha de caducidad en julio de 2024.

La oficina de Comunicación Social de la Cofepris señaló a EL UNIVERSAL que han estado hablando “de manera ininterrumpida con las instituciones y participando en foros con las comunidades y colectivos”, y que el último seguimiento que hicieron a clínicas fue en febrero pasado, cuando les confirmaron que el problema de desabasto fue superado.

Un desabasto que puede llevar al suicidio

Eduardo recuerda los efectos secundarios que ha sufrido cuando tiene que cambiar de marca de testosterona, acción que mucha gente debió realizar durante el periodo de desabasto: “Al segundo mes de aplicar, mi periodo regresa, no tengo ningún problema con eso, pero los cólicos sí son horribles. El dolor de cabeza también era un poco constante entre cada aplicación y mi sensación de hambre aumentaba bastante”.

De acuerdo con la doctora Daniela Muñoz Jiménez, de Transsalud, primera clínica nacional para la salud trans, el periodo menstrual regresa dos meses y medio después de la suspensión del tratamiento hormonal, hecho que para algunas personas puede no tener importancia, pero que para otras transmasculinidades tiene graves consecuencias.

El desabasto, explica la fundadora de la clínica, se convierte en un problema sicoemocional que, incluso, puede llevar al suicidio; mientras que en la parte metabólica se puede arreglar si el periodo de suspensión de testosterona no se alarga por mucho tiempo y se vuelve a tomar con regularidad.

El tema del desabasto de testosterona ejemplifica cómo y por qué las transmasculinidades están invisibilizadas, señala Daniel, activista transmasculino de Oaxaca, quien detalla que los colectivos tienen registros de problemas de desabasto desde 2018.

Se trata de un tema de salud urgente, sentencia, que tendría que ser atendido con la misma premura que la viruela símica e, incluso, que el desabasto de retrovirales para personas que viven con VIH.