Monterrey, Nuevo León. – Argumentando presiones y falta de entendimiento social y político, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Nuevo León, retomaron sus labores la mañana de este lunes.

Carlos Alberto Gauna Dávila, vocero del Movimiento de Trabajadores del Cuarto Distrito del Poder Judicial, informó que 1,700 trabajadores regresaron a trabajar.

Sin embargo, consideran que fue en respuesta a presiones y falta de entendimiento por parte de ciudadanos que no se sumaron a las protestas por falta de conocimiento y consecuencias de una Reforma al Poder Judicial que incluye la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular.

“Se nos pide que regresemos muy enérgicamente, entonces sentimos esa presión de parte del mismo Consejo de que hay que reanudar labores.

Regresamos tristes por el hecho de que la gente no entienda que un juez imparcial es mejor que un juez sin rostro. Sentimos que no logramos el objetivo de hacer entender a la población de que en esta Reforma el usuario final es el perjudicado, al no recibir una justicia imparcial, al no tener un juez que pueda decidir libremente”, señaló el trabajador del PJF de Nuevo León.

Trabajadores del Poder Judicial en Nuevo León regresan a labores tras presiones y "falta de apoyo ciudadano". Foto: Especial

Por otra parte, Gauna consideró que la Reforma de Supremacía es aún más peligrosa que la Judicial, ya que pondría en riesgo el estudio y discusión de las iniciativas y reformas de Ley.

“Nosotros estamos más preocupados por la nueva Reforma que quieren hacer, la cual llaman de Supremacía. Esta Reforma de Supremacía va a regresar a esos diputados y senadores al Poder Legislativo y lo va a volver omnipotente.

Creemos eso porque lo que ellos digan, plasmen, y hagan en el plano constitucional, ya no puede ser apelado por nadie, ya no puede ser cambiado, no va a ver recursos, no se va a poder interponer un amparo, controversia o acción en constitucionalidad, ni la Corte va a poder estudiarlo”, externo Gauna.





