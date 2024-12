Pachuca.- Al grito de “Valdez nos fallaste otra vez” y “fuera Valdés”, cientos de trabajadores del Colegio de Bachilleres, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se manifestaron en las instalaciones de esta dependencia para exigir la renuncia del director de la institución.

Los inconformes demandaron el cumplimiento de los acuerdos laborales pactados desde mayo pasado, con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió al pago de la política salarial.

Este compromiso no ha sido cumplido ni por el gobierno federal ni por el estatal, acusaron.

Asimismo, solicitaron el pago de las medidas de bienestar 2024 y del bono de calidad de vida, estipulados en las condiciones generales de trabajo para los empleados administrativos.

Denunciaron que han intentado en varias ocasiones establecer un diálogo con el director, Rubén López Valdés, pero no han obtenido respuesta. Ante esta negativa, los trabajadores decidieron manifestarse y, posteriormente, ingresaron a las oficinas para exigir su renuncia.

Advirtieron que no permitirán que sus demandas sean ignoradas, ya que representan un acto de justicia no solo para ellos como empleados, sino también para sus familias.

Hicieron un llamado a la comprensión de la comunidad estudiantil, de los padres de familia y de la sociedad en general.

Recalcaron que estas acciones no tienen la intención de afectar a los estudiantes, pero consideran que las autoridades no han dejado otra alternativa para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales no son dádivas, sino garantías establecidas en sus contratos.

