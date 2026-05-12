El Ayuntamiento de Tijuana puso en marcha las Unidades Móviles de Esterilización “Tijuana Ciudad Perruna y Gatuna”, un programa enfocado en atender la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante servicios gratuitos en distintas colonias del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, las unidades recorrerán las nueve delegaciones de la ciudad para ofrecer esterilizaciones, atención veterinaria básica y atención a casos urgentes, priorizando las zonas con mayor demanda. En esta primera etapa operarán dos unidades móviles, con una proyección de alrededor de 6 mil esterilizaciones anuales.

La administración municipal señaló que la estrategia busca reducir de manera gradual la reproducción no controlada de animales en la vía pública, así como problemas asociados a salud pública y abandono animal.

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Durante la presentación del programa, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, afirmó: “Estamos impulsando acciones concretas para fortalecer la cultura de respeto , protección y tenencia responsable para todos los seres sintientes”.

Dos unidades móviles de esterilización comenzarán a operar en distintas colonias de Tijuana (12/05/2026). Foto: Especial.

El programa también contempla colaboración con asociaciones civiles, rescatistas y personas dedicadas al cuidado animal, con el objetivo de fortalecer campañas de esterilización y promover adopciones responsables.

Autoridades municipales señalaron que las jornadas se realizarán directamente en colonias prioritarias, con el fin de facilitar el acceso gratuito a los servicios veterinarios para la población.

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Según el gobierno municipal, la estrategia se encuentra alineada con las políticas de bienestar animal promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El Ayuntamiento indicó que el proyecto busca consolidar un sistema permanente de atención animal y ampliar la cobertura de servicios preventivos en distintas zonas de la ciudad.

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