Cuajinicuilapa, Guerrero.- Diversos artículos de primera necesidad recibieron los habitantes de esta comunidad, así como de la Costa Chica, de parte de los gobiernos federal y estatal.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) y Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Gobernación, hicieron el suministro a todas las familias que resultaron afectadas por el huracán Erick.

“Unidos somos más fuertes; cuando hay un problema, cuando está la adversidad, aquí no hay colores, no hay partidos, no hay que gobierno estatal, municipal, federal, aquí todas y todos somos uno", afirmó la mandataria surina.

Dijo que la unidad es para luchar y apoyar; "hoy estamos aquí, como lo que somos, una gran familia y un gran equipo de trabajo, para apoyar al pueblo de Cuajinicuilapa y al pueblo de la Costa Chica”, aseveró.

La dotación se realizó en el marco del Tianguis del Bienestar y la gobernadora Salgado Pineda expresó su solidaridad y apoyo incondicional a los guerrerenses se esta región.

En su mensaje reconoció la respuesta preventiva que tuvieron por la llegada de este fenómeno y los invitó a que continúen trabajando en la cultura de la Protección Civil y la Prevención, ante la actual temporada de lluvias y huracanes.

“Son historia, raíz y cultura viva, que por supuesto que son fuente de identidad de nosotros como guerrerenses. Nos da mucho orgullo estar aquí con ustedes, en este lugar de cultura ancestral, de raíces firmes y muy resistentes”, aseguró.

Y agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien de manera incondicional ha demostrado su ayuda, prueba de ello es la realización del Tianguis del Bienestar, en donde de manera directa y sin intermediarios, se entregan bienes e insumos a la población que más lo requiere.

En su momento, Bárcena Molina reconoció la labor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por todo el trabajo coordinado a favor de la población.

También enfatizó que gracias a esta estrategia impulsada desde el gobierno federal, la población tiene acceso a insumos básicos, en una dinámica en la que, se le devuelve al pueblo lo robado a través de los decomisos que se llevan a cabo en las aduanas.

Por ello, reiteró que se trata de un trabajo coordinado, en donde se unen esfuerzos para apoyar a la población.

En tanto que, el alcalde de Cuajinicuilapa, Hidelberto Salinas Mariche, agradeció todo el apoyo de la gobernadora y de las distintas corporaciones, quienes han ayudado en diversas tareas, como la limpieza del municipio y la atención a todos los espacios que resultaron dañados.

También pidió el apoyo para continuar con las tareas de atención en temas como el retiro de árboles y otros elementos que pudieran generar un riesgo en la presente temporada de lluvias.

