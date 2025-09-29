Más Información

Ante denuncias de desabasto de medicamentos en Pemex, Sheinbaum anuncia programa para erradicarlo; farmacéuticas han incumplido, dice

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA incauta al CJNG un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en 5 días; realiza 670 arrestos en ese periodo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; "una de las experiencias más dolorosas", dice

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Ticul.- Luego de que se confirmara el feminicidio ocurrido en el barrio de Mejorada, en la madrugada de hoy en el , las autoridades informaron que el presunto responsable, pareja sentimental de la víctima, se encuentra grave tras haber ingerido herbicida en un intento de quitarse la vida.

El hombre, identificado por familiares como quien atacó con un arma blanca a la mujer, llegó tambaleante al domicilio de su hermano, donde confesó lo ocurrido antes de desplomarse.

De inmediato fue trasladado a un hospital de la localidad, donde médicos lograron estabilizarlo de manera inicial.

Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado a la ciudad de Mérida en una ambulancia para recibir atención especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal de Investigación y la Policía Municipal de Ticul participaron en el operativo que permitió ubicarlo en menos de una hora tras el crimen.

Las investigaciones continúan y la Fiscalía General del Estado determinará su situación jurídica en las próximas horas.

