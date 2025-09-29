Ticul.- Luego de que se confirmara el feminicidio ocurrido en el barrio de Mejorada, en la madrugada de hoy en el municipio de Ticul, las autoridades informaron que el presunto responsable, pareja sentimental de la víctima, se encuentra grave tras haber ingerido herbicida en un intento de quitarse la vida.

El hombre, identificado por familiares como quien atacó con un arma blanca a la mujer, llegó tambaleante al domicilio de su hermano, donde confesó lo ocurrido antes de desplomarse.

De inmediato fue trasladado a un hospital de la localidad, donde médicos lograron estabilizarlo de manera inicial.

Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado a la ciudad de Mérida en una ambulancia para recibir atención especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal de Investigación y la Policía Municipal de Ticul participaron en el operativo que permitió ubicarlo en menos de una hora tras el crimen.

Las investigaciones continúan y la Fiscalía General del Estado determinará su situación jurídica en las próximas horas.

