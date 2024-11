“Si esto me va a costar la vida, pues aquí estoy”; madre de periodista asesinado arremete contra alcalde de Uruapan

Uruapan, Michoacán.- Luego de reiterar las acusaciones que el gremio y en su momento también hizo Mauricio Cruz Solís, la madre del comunicador asesinado, sostuvo que el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es un agresor con mensajes de odio hacia los periodistas.

Guillermina Solís, madre del periodista muerto a tiros el pasado 29 de octubre, arremetió en contra del alcalde, Carlos Alberto Manzo, durante una manifestación que realizaron familiares, amigos y compañeros de trabajo de Mauricio.

Dijo que no era una causalidad el hecho de que su hijo haya sido asesinado dos minutos después de entrevistar al presidente municipal, Carlos Manzo.

Lee también Asesinan a periodista en Uruapan, minutos después de entrevistar al alcalde

En video: Guillermina Solís, madre de Mauricio Cruz, periodista asesinado el 29 de octubre, señala al alcalde de #Uruapan, Carlos Manzo, de agresor de comunicadores. “Y si esto me va a costar la vida, pues aquí estoy, señor presidente (municipal). ¡Justicia para Mauricio!”. pic.twitter.com/C3C60Q6GKm — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) November 1, 2024

En uno de sus mensajes, Guillermina Solís, señaló enfática: “Aquí como madre, como amigos, como personas que Mauricio ayudó, estamos exigiendo justicia, no sólo porque era mi hijo, también porque era una persona trabajadora, un empresario, un reportero responsable que trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche en su programa de La Jiribilla. Aquí no somos páginas chayoteras; somos periodistas de calidad. Mi hijo empezó su trabajo desde los 11 años (de edad) en la radio, con su padre. Y si esto me va a costar la vida, pues aquí estoy, señor presidente (municipal). ¡Justicia para Mauricio!”, denunció.

La madre del periodista, culminó ese momento con el pase de lista de su hijo:

-Mauricio Cruz Solís

-¡Presente!

A llegar a la Iglesia del Perpetuo Socorro, Guillermina Solís volvió a tomar el altavoz y agradeció a los asistentes a la marcha para exigir justicia para Mauricio y que se capture a los responsables intelectuales y materiales del homicidio.

Lee también Periodistas marchan por asesinato de Mauricio Solís Cruz en Michoacán; exigen respeto a alcalde de Uruapan

Guillermina Solís, madre de Mauricio Cruz, periodista asesinado el 29 de octubre, señala al alcalde Carlos Manzo, de agresor de comunicadores. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

Previo al novenario, Guillermina Solís, sostuvo: “Agradezco que no tuvieron miedo y nos acompañaron a esta caminata por la justicia a Mauricio, que solamente hacía su trabajo; que solamente estaba haciendo una entrevista, cuando a escasos minutos de terminarla le arrebatan la vida vilmente”.

“(El asesinato de Mauricio) fue en pleno centro; había policías; nadie vio; nadie dice nada. Se lo dejo a Dios, la justicia. Yo pido justicia aquí en la tierra, por mi hijo. En el cielo, yo sé que ya está descansando. Ayudó a mucha gente; fue muy trabajador. Van a empezar a decir que hizo, que volvió y a sacar cosas como siempre lo hacen con cualquier reportero, a lo que nos inventan mil cosas para hacernos quedar mal”, indicó.

Guillermina reiteró que Mauricio era un joven dedicado al trabajo y que inclusive, en muchas ocasiones, no alcanzaba a ver a su familia por su labor periodística.

“El que quite las cartulinas es un mata periodistas”

Ayer, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ordenó retirar y tirar a la basura las pancartas con las que los periodistas exigieron justicia para Mauricio.

Los comunicadores de esa región, también pidieron un alto a las agresiones y mensajes de odio del alcalde en contra de los comunicadores, estos volvieron a colocar otras cartulinas.

Los mensajes fueron pegados en la fachada de la Casa de la Cultura, donde despacha Manzo Rodríguez y, justo a unos pasos de donde fue muerto a tiros el periodista Mauricio Cruz.

A los pocos minutos, la encargada del Despacho de la Presidencia, Yesenia Velázquez, ordenó que se quitaran, rompieran y tiraran a la basura dentro de las instalaciones.

Lee también Matan en menos de 24 horas a dos periodistas

A decir de la funcionaria “daban mala imagen y había eventos en las próximas horas en el marco del Festival de Velas, edición XVII”.

Lo trabajadores del ayuntamiento, reconocieron que la indicación fue girada a sus funcionaria, por el presidente municipal, Manzo Rodríguez, quien no ha dado la cara a los comunicadores de la región, ni a los familiares de Mauricio Cruz Solís.

Ante lo ocurrido, los periodistas regresaron al lugar y colocaron nuevas cartulinas con los mismos mensajes y uno adicional que señala: PRENSA: el que quite las cartulinas, es un mata periodistas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro