Morelia.— En menos de 24 horas dos periodistas fueron asesinados en el país. El primero, la noche del martes en Michoacán; la segunda la tarde de miércoles en Colima.

Se trata de los primeros dos casos en el actual sexenio; son cinco los periodistas asesinados en 2024.

Mauricio Cruz Solís fue asesinado la noche del martes en pleno centro de Uruapan; minutos antes había entrevistado al alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El periodista, fundador del medio digital MinutoxMinuto y conductor de un programa de radio del Portal Primera Plana, realizaba una transmisión en vivo desde el centro de Uruapan cuando llegó el alcalde y lo entrevistó.

Minutos después de acabar la entrevista, cuando Cruz cerró su transmisión en vivo, llegó un vehículo del que se bajó un hombre y disparó contra el periodista, quien murió sobre la calle Corregidora.

Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Periodistas de la región exigieron que se detenga a los responsables materiales y él o los autores intelectuales de este crimen.

También responsabilizaron al presidente municipal Carlos Manzo, quien reiteradamente, en eventos públicos, emite discursos de odio contra los reporteros.

Lamentaron que esos discursos y amenazas en contra de periodistas hicieran eco en alguna cabeza criminal que perpetró este ataque y asesinato de Cruz Solís.

No hay odio de mi parte: munícipe

En entrevista para EL UNIVERSAL, el munícipe Carlos Alberto Manzo se deslindó de lo ocurrido, dijo que la violencia en Uruapan no inició en su administración —que arrancó el 1 de septiembre— y rechazó lanzar mensajes de odio contra los periodistas.

Argumentó que se han malinterpretado sus dichos públicos en contra de los periodistas, a quienes ha llamado insistentemente “chayoteros y corruptos” y ha confrontado con violencia.

“Es una percepción que se comenta de algunos. Nosotros hemos sido respetuosos de los medios de comunicación y lo seguiremos siendo. No hay ningún mensaje de odio de mi parte. Más bien es un discurso que han querido alimentar algunas personas para desprestigiar nuestro gobierno”, insistió.

A pregunta expresa sobre por qué no actuó la Policía Municipal y él mismo luego del asesinato del periodista, el alcalde justificó: “Sí había [policías], pero eso fue un hecho muy rápido. Había otros policías que estaban resguardando el Mercado Tariácuri y yo iba acompañado por un grupo de escoltas a escasos metros. Había gente, una muchacha lesionada que estaba practicando baile y los elementos que estaban a mi cargo en ese momento no quisieron accionar [sus armas] para no lesionar a alguna otra persona, porque estaban corriendo varias personas sobre la plaza”, expresó.

Posteriormente, en una transmisión en vivo, el edil dijo: “Todos estamos expuestos. Vamos a seguir trabajando y aguantando esta tormenta, este golpeteo y esta desestabilización. Yo estoy en la mejor disposición de que se hagan las investigaciones, inclusive a mi persona. Mi conciencia está tranquila”.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó los hechos y ordenó un operativo para dar con los responsables del asesinato.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que es necesario y urgente coordinar la estrategia de seguridad en el municipio de Uruapan con fuerzas estatales y federales.

“Es urgente que las instancias municipales se puedan coordinar con las fuerzas estatales y federales para que podamos reforzar las acciones en materia de seguridad, ya que hemos visto una tendencia al alza en los casos de homicidios dolosos”, expresó Torres Piña.

Fiscalía General atraerá el caso

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís

Dijo que no habrá impunidad y se dará con los responsables.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato y llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta y efectiva.

“Es importante trabajar en estrategias de prevención de las agresiones contra la prensa”, dijo Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Instó a las autoridades a garantizar la protección de las personas compañeras de profesión y familiares del periodista, y a brindar atención médica oportuna a la persona que resultó lesionada en el ataque.

Agregó que este hecho es un llamado para la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión en México. Con información de Eduardo Dina

